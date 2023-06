Como fazer abobrinha refogada: saiba os segredos para um prato simples e saboroso

Os alimentos refogados, especialmente os legumes, são pratos ricos em nutrientes, sendo considerados saudáveis devido a forma de preparo, que exige pouca gordura ou óleos para que chegue ao ponto.

Um dos vegetais que mais combinam com esse tipo de cozimento é a abobrinha, que tem uma composição rica em nutrientes, combina com diversos pratos, além de ter um preparo rápido e de baixo custo.

VEJA MAIS

Veja como fazer abobrinha refogada

Tempo de preparo: 10 minutos

Ingredientes

1 Abobrinha grande

1 caldo de carne de sua preferência

1 envelope de tempero de legumes

1 cebola picada

1/2 colher de azeite (ou um fio de óleo)

1/2 copo de água

Modo de preparo

1. Corte a abobrinha em pedaços pequenos.

2. Refogue a cebola junto com o caldo de carne no azeite (ou óleo)

3. Quando a cebola estiver dourada, adicione as abobrinhas cortadas junto com o tempero

4. Mexa levemente para misturar os ingredientes e coloque a água

5. Tampe a panela e deixe em fogo baixo

Segredos para uma abobrinha refogada saborosa

Para um melhor sabor da abobrinha refogada, é necessário acompanhar o preparo, verificando como está ficando a aparência do vegetal, pois, se a quantidade de água for pouca, a abobrinha poderá grudar no fundo da panela e queimar, deixando um sabor amargo.

Também pode ser adicionado sal, a depender do gosto de cada pessoa. Sirva quente.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)