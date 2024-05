Cardápio completo de almoço especial com frango como proteína principal; confira

Quer preparar um almoço incrível neste domingo, mas está sem ideia do que incluir no banquete? Não se preocupe! O Oliberal.com separou um cardápio incrível de um almoço completo para que a refeição principal do dia seja para lá de especial.

Este cardápio inclui o frango como a proteína, acompanhada de um arroz colorido e super temperado, além, é claro, da salada que não pode faltar, todos bem temperados e super fáceis de fazer. Confira:

Almoço completo de domingo

Ingredientes

Frango:

4 coxas e sobrecoxas;

3 colheres de maionese;

sal a gosto;

1 colher de sopa de creme de cebola;

1 colher de chá de colorau;

pimenta-do-reino;

orégano;

azeite a gosto

Salada de batatas:

3 batatas grandes picadas e cozidas;

1/2 cenoura ralada e cozida;

3 ovos cozidos;

1 colher de sopa de atum ralado;

milho e ervilha a gosto;

maionese até dar o ponto;

sal a gosto;

salsinha e cebolinha a gosto.

Arroz:

2 xícaras de arroz crú;

1 xícara de cenoura picada;

1/2 xícara de ervilha e milho;

1/2 cebola picada;

salsinha e cebolinha a gosto;

sal a gosto;

queijo para finalizar.

Modo de preparo

Frango:

Misture a maionese, o sal, a cebola, o colorau, a pimenta-do-reino, o orégano e misture até formar uma pasta consistente. Em seguida, passe a mistura no frango e coloque os pedaços em uma forma.

Leve ao fogo até dourar por, pelo menos, 50 minutos.

Salada:

Misture todos os ingredientes em um refratário e leve à geladeira até o momento de servir

Lembre-se de tampar bem o recipiente.

Arroz:

Doure a cebola no fio de óleo ou azeite. Adicione a cenoura crua junto com o arroz, também cru, e mexa até refogar. Adicione a água e o sal;

Tampe e deixe cozinhar em fogo médio até amolecer o grão;

Em seguida, passe o arroz para um recipiente e salpique queijo por cima, e leve ao forno ou ao microondas até derreter o queijo.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com