Ana Maria Braga ensina a fazer pedras refogadas no Mais Você; veja passo a passo

O programa "Mais Você" desta quarta-feira (19) ensinou a receita de suodiu, conhecido como pedras refogadas, no quadro Feed da Ana. O prato é muito popular na China e viralizou na internet por seu ingrediente inusitado.

O suodiu foi apelidado como o prato mais duro do mundo, já que sua receita leva pedra do rio temperada com shoyu, molho de ostra, tomate, gengibre e pimenta. Para comer, a pessoa deve sugar e descartar a pedra.

A apresentadora Ana Maria Braga ensinou o passo a passo da receita que fica pronta em uma hora de tempo e rende duas porções. Veja os ingredientes e o modo de preparo.

Ingredientes para fazer suodiu: pedras refogadas

500 gramas de pedra de rio bem lavada

1 litro de água quente

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de alho picado

100 gramas de cebola em cubos médios

4 pimentas dedo-de-moça sem sementes cortadas em meia-lua

2 colheres de sopa de gengibre picado

200 gramas de tomate em cubos médios

60 mililitros de molho shoyu

2 colheres de sopa de molho de ostra

Um quarto de xícara de chá de cebolinha em rodelas

2 colheres de sopa de coentro picado grosseiramente

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo do suodiu: pedras refogadas

Em uma panela em fogo alto coloque 500 gramas de pedra de rio bem lavada, 1 litro de água quente e deixe ferver por 15 minutos para esterilizar. Escorra com a ajuda de uma peneira e reserve. Em uma frigideira em fogo alto coloque 2 colheres de sopa de azeite, 1 colher de sopa de alho picado, 100 gramas de cebola em cubos médios, 4 pimentas dedo-de-moça sem sementes cortadas em meia-lua, 2 colheres de sopa de gengibre picado e refogue por 5 minutos. Depois, adicione as pedras escorridas, 200 gramas de tomate em cubos médios, 60 mililitros de shoyu, 2 colheres de sopa de molho de ostra e deixe cozinhar por mais ou menos 10 minutos. Finalize com um quarto de xícara de chá de cebolinha em rodelas, 2 colheres de sopa de coentro picado grosseiramente, sal e pimenta-do-reino moída a gosto, desligue o fogo e sirva.

(Estagiária Hannah Franco, sob supervisão o editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)