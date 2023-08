Água com limão emagrece? Saiba os mitos e verdades do consumo da água saborizada

Há quem defenda o consumo de água com limão por ser um líquido “milagroso”, que promete ações de detox e até de emagrecimento. Mas afinal, tomar água com limão realmente auxilia na melhoria do organismo? Conheça os benefícios e os mitos envolvendo a receita.

A água por si só é o líquido que "dá vida" a quase todas as funções do corpo, auxiliando na digestão, absorção de nutrientes, ações de auxílio de desintoxicação, ajuda no emagrecimento, previne o surgimento de pedras nos rins e demais doenças renais, além de diversos outros benefícios.

Já o limão é um fruto rico em vitamina C, agindo diretamente no sistema imunológico, além de melhorar o processo digestivo e prevenir condições como a anemia por ajudar na absorção do ferro dos alimentos.

Juntando os dois elementos, além de uma água com um leve sabor cítrico do fruto, quem consome água com limão passa a fortalecer o organismo com alguns benefícios. Saiba quais:

Saiba os mitos e verdades sobre tomar água com limão

Mitos

Limão altera a alcalinização do sistema

O equilíbrio do pH do corpo é feito por um processo natural do corpo humano, onde nenhum alimento tem a capacidade de alterar as soluções ácidas.

Tomar em jejum ajuda no emagrecimento

Não há estudos comprovados sobre a influência direta da água com limão com relação ao emagrecimento do corpo. O que ocorre é que o limão ajuda numa leve sensação de saciedade, o que pode auxliar na diminuição do consumo de alimentos.

Ajuda a eliminar as toxinas do corpo

Os trabalhos conhecidos como detox do organismo são de competência dos rins e do fígado. Quando estes órgãos estão saudáveis, naturalmente trabalham no processo de desintoxicação do corpo.

Verdades

A água com limão fortalece o sistema imunológico

Por ser rico em vitamina C, o limão contribui no melhor funcionamento do sistema imunológico, ajudando na prevenção e combate de gripes, resfriados e outros problemas de saúde.

Combate a anemia

A casca do limão possui nutrientes que melhoram a absorção do ferro encontrados em alguns alimentos. Com isso, auxilia não diretamente no combate da doença, mas ajuda no processo.

Ajuda na digestão

O limão aliado à água auxilia no processo digestivo e intestinal, facilitando o funcionamento dos sistemas, principalmente de quem possui dificuldades nessas áreas.

Hidratação

A hidratação do corpo é feita, exclusivamente, por água. No entanto, para quem tem dificuldades de ingerir o líquido, saborizar com o limão pode melhorar a prática indispensável para a saúde.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com