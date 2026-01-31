Candidatas do RR 2026 participam de consultoria com dançarina Thaís Sousa
Na tarde desse sábado (31), as participantes da 78ª edição do concurso carnavalesco estiveram no Vila Galé Collection Amazônia
As candidatas do Rainha das Rainhas 2026 participaram, nesse sábado (31), de uma tarde de consultoria com a dançarina e coreógrafa Thaís Sousa. No Vila Galé Collection Amazônia, em Belém do Pará, as estrelas da 78ª edição do Rainha das Rainhas praticaram interações, movimentos e expressões corporais e faciais para o dia do concurso. Com Thaís Sousa, as participantes também desfilaram e esbanjaram charme.
O momento foi marcado por alegria, risos e elegância. Daqui uma semana, será o dia oficial do Rainha das Rainhas 2026. O maior concurso de beleza e fantasia do Norte do Brasil ocorre no dia 7 de fevereiro, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA