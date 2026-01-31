Candidatas do RR 2026 participam de consultoria com dançarina Thaís Sousa

As candidatas do Rainha das Rainhas 2026 participaram, nesse sábado (31), de uma tarde de consultoria com a dançarina e coreógrafa Thaís Sousa. No Vila Galé Collection Amazônia, em Belém do Pará, as estrelas da 78ª edição do Rainha das Rainhas praticaram interações, movimentos e expressões corporais e faciais para o dia do concurso. Com Thaís Sousa, as participantes também desfilaram e esbanjaram charme.

O momento foi marcado por alegria, risos e elegância. Daqui uma semana, será o dia oficial do Rainha das Rainhas 2026. O maior concurso de beleza e fantasia do Norte do Brasil ocorre no dia 7 de fevereiro, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia.

