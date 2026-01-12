Capa Jornal Amazônia
Zema nega ser vice de Flávio Bolsonaro e diz que seguirá como pré-candidato à Presidência

"Eu sou pré-candidato, como já aconteceu o lançamento no ano passado, continuo com a pré-candidatura e irei até o final", disse ao ser questionado pela imprensa.

Estadão Conteúdo

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), negou nesta segunda-feira, 12, que esteja em tratativas para integrar uma eventual chapa presidencial como vice do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

A possibilidade foi levantada pelo presidente do Progressistas, Ciro Nogueira (PI), que, na semana passada, defendeu publicamente a união entre Flávio e Zema como estratégia para enfrentar o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições deste ano.

Na avaliação do dirigente partidário, o governador mineiro reúne "entregas e experiência", atributos que, segundo ele, ganhariam peso em um cenário eleitoral fortemente concentrado na região Sudeste, principal colégio eleitoral do país.

Zema, no entanto, afirmou que sua estratégia, neste momento, é manter-se como cabeça de chapa e seguir com a pré-candidatura até o fim do calendário eleitoral. "Eu sou pré-candidato, como já aconteceu o lançamento no ano passado, continuo com a pré-candidatura e irei até o final", disse ao ser questionado pela imprensa.

Apesar de defender o nome do governador mineiro como eventual vice, Ciro Nogueira ponderou que ainda não sabe se Zema teria capacidade de ampliar o eleitorado da chapa. "Não sei se o Zema chega a somar eleitoralmente", afirmou em entrevista ao O Globo.

