Com mais de 10 mil votos, Zeca Pirão (MDB) é o vereador mais votado em Belém

Com 10.851 votos, Zeca Pirão (MDB) foi o primeiro colocado na disputa por uma das 35 cadeiras da Câmara Municipal de Belém (CMB) nas eleições deste ano e garantiu sua reeleição como vereador. Caminhando para o 4° mandato como parlamentar, Zeca Pirão reafirmou o compromisso de beneficiar a população por meio do seu trabalho.

“Acredito que o resultado expressivo que tivemos demonstra o reconhecimento da população pelo trabalho que desenvolvo como vereador, não medindo esforços para sempre garantir aos cidadãos melhorias na estrutura e qualidade de vida”, afirmou.

O vereador disse dar continuidade aos projetos que já desenvolve nas áreas da saúde, educação e mobilidade urbana. “Não é justo a população ficar a mercê do serviço público. Temos que melhorar e vamos fazer isso. Vou trabalhar na continuação do Centro de Diagnósticos Público, em melhorias para a mobilidade urbana e no projeto das escolas integrais, para que meninos e meninas tenham qualidade de ensino”, destacou Pirão.

As eleições deste ano também marcaram a renovação de 50% da bancada parlamentar na Câmara Municipal. Dos 35 vereadores eleitos, 17 continuarão na casa, enquanto 18 novos parlamentares passarão a compor a bancada no próximo ano. Para Zeca Pirão, a integração da equipe parlamentar é fundamental para o bom andamento dos trabalhos. “Eu acredito que trabalhar em conjunto faz toda a diferença. Os vereadores que saíram eram muito bons, por isso, precisamos estar juntos para atender o povo de Belém”, pontuou o vereador.

Quanto ao apoio dado aos candidatos à Prefeitura no 2° turno das eleições na capital, o vereador do Movimento Democrático Brasileiro acredita que será o momento de avaliar as propostas que melhor contribuirão para a vida dos belenenses. “Ainda teremos uma conversa definitiva para tomar uma posição partidária. O que o partido falar, nós vamos cumprir”.

José Wilson Costa de Araújo, mais conhecido como Zeca Pirão, tem 61 anos, sendo 30 destes dedicados a vida política. Filiou-se em 1990 ao Partido da Mobilização Nacional (PMN). Sua primeira eleição foi disputada em 1992, mas só na terceira tentativa, em 2005, se elegeu vereador de Belém. Em 2007 foi eleito presidente da Câmara, se tornando responsável pela implantação da TV Câmara e Audiências Públicas da CMB nos bairros da periferia de Belém. Firmou parceria com as Forças Armadas levando atendimento médico e social para as comunidades mais carentes. Retornou aos servidores da CMB 70% da gratificação legislativa que haviam perdido há anos. Nas eleições de 2016, foi eleito para exercer novamente o cargo de vereador do município, pelo terceiro mandato. Pirão consolidou sua carreira política junto a uma ampla base popular.