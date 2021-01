Zeca Pirão é eleito presidente da nova mesa diretora na Câmara de Belém

O vereador Zeca Pirão (MDB) foi eleito, na tarde desta sexta-feira (01), à unanimidade, para presidir a Câmara Municipal de Belém pelo próximo biênio. Candidato mais votado ao Poder Legislativo Municipal esse ano, conquistando 10.851 eleitores, Pirão está em seu quarto mandato e já esteve à frente da Câmara.

Além dele, fazem parte da nova mesa diretora os vereadores Bieco, do PL (vice-presidente), Augusto Santos, do Republicanos (2° vice-presidente), Lívia Duarte, do PSOL (1° vice-presidente), Amaury da APPD, do PT (2° secretário), Gleisson Silva, do PSB (3° secretário) e Renan Normando, do Podemos (4° secretário).

Uma única chapa foi inscrita. A escolha da nova mesa diretora ocorreu logo após a posse dos vereadores eleitos, em cerimônia realizada na tarde desta sexta-feira, na Câmara, e que marca também a posse no prefeito Edmilson Rodrigues (PSOL) e seu vice, Edilson Moura (PT).

A sessão, marcada para às 15h, começou às 15h15. Primeiro, os vereadores eleitos foram chamados individualmente para entregar oficialmente a documentação, como documentos oficiais, prestação de contas e o diploma expedido pela Justiça Eleitoral. Em seguida, eles fizeram o juramento de posse, ainda sob a presidência de Mauro Freitas (PSDB). Depois, houve a leitura e assinatura do termo de posse.

Além dos eleitos e seus familiares, participaram como convidados os deputados estaduais Renilce Nicodemos, Wanderlan Quaresma, Igor Normando e Nilton Neves, que têm familiares entre os empossados. Outros parlamentares presentes foram o deputado federal Vavá Martins (Republicanos) e a deputada estadual Marinor Brito (PSOL).

Por causa da pandemia do novo coronavírus, inicialmente, cada vereador poderia levar um convidado, mas depois houve mudança, sendo permitidos até dois convidados por parlamentar eleito. A maioria dos familiares ficou em uma área separada, nas galerias populares. O evento não foi aberto ao público.