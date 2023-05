Zé Trovão tem medidas cautelares revogadas e está livre da tornozeleira eletrônica

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), revogou medidas cautelares impostas ao deputado federal Zé Trovão (PL-SC) e retirou a obrigatoriedade de uso da tornozeleira eletrônica. De acordo com o ministro, o parlamentar não violou mais as determinações da Justiça.

Zé Trovão, que também é caminhoneiro, começou a usar tornozeleira como condição para ele sair da cadeia, por decisão do próprio Moraes, em 2021. Ele é investigado no inquérito dos atos antidemocráticos, e foi detido em outubro de 2021,por descumprir ordens judiciais.

VEJA MAIS

"No que diz respeito ao monitoramento eletrônico, no atual momento, verifico que a medida também não mais se justifica, ante a ausência de necessidade, pois não há nos autos, desde a eleição para o cargo de parlamentar, notícias de qualquer violação, de modo que é plenamente possível a sua revogação", disse Moraes na decisão.

O deputado também foi autorizado a voltar a postar em redes sociais.