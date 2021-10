Vídeo: Zé Trovão se entrega à Polícia Federal após quase 2 meses foragido

Nesta terça-feira (26), o líder caminhoneiro bolsonarista Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, se entregou à Polícia Federal após passar quase dois meses foragido no México.

Horas antes, Zé Trovão publicou um vídeo nas redes sociais agradecendo aos apoiadores. As informações são do portal O Globo

Confira o vídeo:

O líder caminhoneiro estava no México após viajar para o Peru para se apresentar às autoridades brasileiras na semana passada, mas desistiu. Segundo fontes próximas que acompanhavam Zé Trovão, o bolsonarista ficou escondido alguns dias com a família, até decidir se entregar nesta terça-feira .

Ele recebeu ordem de prisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, por incitar violência e atos antidemocráticos nas manifestações do dia 7 de setembro. A ordem foi decretada em 1° de setembro.

Devido o nome de Zé Trovão não ter sido incluído na lista de difusão vermelha da Interpol, as autoridades mexicanas não puderam prender o líder caminhoneiro no país.