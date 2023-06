Zanin: ‘Sei a distinção dos papéis entre um advogado e um ministro do STF’

O advogado Cristiano Zanin afirmou que sabe da distinção entre as funções de um advogado e de um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), durante a sabatina realizada na manhã desta quarta-feira (21). Advogado pessoal de Luiz Inácio Lula da Silva nos processos da operação Lava Jato, Zanin foi indicado à mais alta Corte de Justiça do País pelo próprio presidente, o que gerou críticas por parte da oposição.

"Sei a distinção dos papéis entre um advogado e um ministro do Supremo Tribunal Federal, se aprovado por este Senado. Saibam, senhoras senadoras, senhores senadores, que na verdade eu não vou mudar de lado, pois meu lado sempre foi o mesmo: o lado da Constituição, das garantias, amplo direito de defesa e do devido processo legal", declarou o advogado. "Para mim, só existe um lado. O outro é barbárie, é abuso de poder", continuou.

VEJA MAIS

Questionado pelo relator Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) se havia algum tipo de constrangimento ou risco de parcialidade por ter sido advogado de Lula, Zanin afirmou ter "absoluta convicção da condição de exercer o cargo". Ele reconheceu a relação de proximidade com o presidente, mas alega que acredita ter sido escolhido pelo reconhecimento à sua carreira profissional e por se "guiar exclusivamente pela Constituição e pelas leis sem qualquer tipo de subordinação a quem quer que seja".