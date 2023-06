Quem é Cristiano Zanin, indicado por Lula ao STF; advogado defendeu nomes como Lula e Eduardo Cunha

No cenário político e jurídico brasileiro, o nome Cristiano Zanin ganhou destaque recentemente após ser indicado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). Advogado, Zanin construiu uma trajetória marcada pela atuação em casos emblemáticos e pelo engajamento em defesa dos direitos humanos.

Formado em Direito pela Universidade de São Paulo (USP), Cristiano Zanin é reconhecido por sua atuação na área do direito penal e criminal. Ao longo de sua carreira, ele participou da defesa de figuras importantes da política brasileira, incluindo o próprio Lula, em casos como o do tríplex do Guarujá e do sítio de Atibaia.

Cristiano Zanin (TRF-3/ Sylvio Sirangelo)

A indicação de Cristiano Zanin ao STF gerou polêmica e divisões entre os setores jurídicos e políticos. Enquanto seus apoiadores destacam as virtudes profissionais de Zanin, os críticos levantam questionamentos sobre imparcialidade, dado seu histórico na defesa de figuras políticas específicas.

Principais casos de Cristiano Zanin

- Caso Lula: Zanin teve um papel fundamental na defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele atuou nos processos relacionados ao tríplex do Guarujá e ao sítio de Atibaia, conseguindo reverter algumas condenações impostas a Lula em instâncias superiores. Sua estratégia jurídica assertiva e sua atuação diligente trouxeram visibilidade à defesa do ex-presidente.

- Operação Lava Jato: Zanin também atuou em diversos casos relacionados à Operação Lava Jato, um dos maiores escândalos de corrupção da história do Brasil. Ele defendeu clientes envolvidos nas investigações, buscando garantir seus direitos e contestando procedimentos adotados pela operação.

- Caso Banco Rural: Zanin foi o advogado de defesa de Kátia Rabello, ex-presidente do Banco Rural, em um processo relacionado ao Mensalão, esquema de corrupção que envolveu políticos e empresários. Sua atuação nesse caso foi relevante para a estratégia de defesa da ré.

- Caso Eduardo Cunha: Zanin também defendeu o ex-deputado Eduardo Cunha, uma das figuras centrais do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Sua atuação buscou garantir o direito de defesa de Cunha e contestar as acusações feitas contra ele.

- Casos de violações de direitos humanos: Além de sua atuação em casos políticos, Zanin também se dedica à defesa dos direitos humanos. Ele esteve envolvido na defesa de vítimas de violações, como em casos de tortura e abusos cometidos por agentes do Estado, buscando garantir justiça e reparação para os afetados.