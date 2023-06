Indicado por Lula ao STF, Cristiano Zanin será sabatinado nesta quarta-feira pela CCJ do Senado

Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir a vaga de ministro da mais alta corte de Justiça do País, o advogado Cristiano Zanin, de 47 anos, será sabatinado a partir das 10 horas desta quarta-feira (21) pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Após a análise do colegiado, a expectativa é de que a indicação seja votada ainda hoje pelo plenário principal do Senado. Se aprovada, Zanin estará apto a assumir a função e poderá compor o quadro de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) até novembro de 2050, considerando as atuais regras para aposentadoria na Corte.

Zanin se notabilizou na defesa de Lula durante os processos da Operação Lava Jato e na campanha ao Planalto em 2022. Em seu parecer, o relator da indicação na CCJ, Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) afirmou que o advogado tem atuação em defesa da Constituição.

"Especificamente no exercício da advocacia perante o Supremo Tribunal Federal, temos que, ao longo desses anos, o indicado Cristiano Zanin Martins teve atuação na construção e manutenção de nossa jurisprudência constitucional, por meio da subscrição de várias Reclamações Constitucionais, a fim de velar pela autoridade das decisões da Suprema Corte", escreveu.

A votação na CCJ só começará com a presença de, no mínimo, 14 dos 27 membros titulares. Para ter seu nome aprovado, Zanin precisa do apoio da maioria do colegiado. No plenário do Senado, são necessário ao menos 41 votos favoráveis. A votação só começará quando este número de presentes estiver no plenário.

As votações serão secretas. Nesse formato, apenas o placar geral é divulgado — não há indicação do voto nominal dos parlamentares.