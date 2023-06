Cristiano Zanin será sabatinado no Senado para vaga no STF no dia 21 de junho

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado definiu que a sabatina do advogado Cristiano Zanin, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), acontecerá no dia 21 de junho. Zanin foi indicado para ocupar a cadeira deixada por Ricardo Lewandowski, que recentemente se aposentou.

A informação foi confirmada pelo presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, por meio das redes sociais. Alcolumbre também anunciou que o senador Veneziano Vital do Rêgo será o relator responsável por essa indicação. A data foi definida em uma reunião realizada nesta segunda-feira (12) com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

VEJA MAIS

Advogado é especialista em litígios estratégico

Cristiano Zanin Martins, de 47 anos, é formado em direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) desde 1999. Ele é especialista em litígios estratégicos e decisivos, tanto empresariais quanto criminais, em âmbito nacional e transnacional. Zanin foi advogado do presidente Lula nos processos da operação Lava Jato, obtendo a anulação das condenações de Lula pelo STF.

Além disso, Zanin liderou um processo que resultou no reconhecimento, pela Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas, de que a prisão de Lula em 2018 violou o devido processo legal e que, portanto, a proibição de participar das eleições daquele ano infringiu seus direitos políticos.

Quando o nome de Zanin foi anunciado no início deste mês, ministros da Corte elogiaram a indicação. Luiz Fux e Nunes Marques consideraram a escolha "ótima". Luís Roberto Barroso classificou a atuação de Zanin como "de elevada qualidade profissional" nos casos que passaram pelo STF. "Da minha parte, será muito bem-vindo", afirmou o ministro.