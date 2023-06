'O que me resta é orar para que dr. Zanin nos surpreenda', afirma a senadora Damares Alves

Cirurgias no SUS

Mais de um milhão de pessoas estão na fila do Sistema Único de Saúde para a realização de cirurgias eletivas no Brasil.



Nasa faz alerta

Um asteroide considerado “potencialmente perigoso” passará perto da Terra hoje, segundo a agência espacial dos EUA, Nasa.

Damares (J.Bosco)

"O que me resta é orar para que dr. Zanin nos surpreenda e se torne um juiz justo e imparcial.”

Senadora Damares Alves (Republicanos-DF) sobre o advogado Cristiano Zanin Martins, que busca apoio de evangélicos para sua indicação a uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF).

LULA

BELÉM

A equipe da Presidência da República começou o trabalho para o desembarque do gabinete presidencial em Belém, no início de agosto, quando será realizado, na capital paraense, encontro de cúpula dos países da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA). Presidentes de oito países da Pan-Amazônia, além do francês Emmanuel Macron, representando a Guiana Francesa, estão convidados. Lula já reservou vaga em um hotel no centro da cidade, onde ficará nos dias 8 e 9 de agosto.



BIENAL



A vinda dos líderes da Pan-Amazônia vai coincidir com a abertura da primeira edição da Bienal das Amazônias, que terá como tema Bubuia e vai reunir mais de 100 artistas dos oito países da região, além da Guiana Francesa. A exposição vai ocupar aproximadamente 8 mil metros quadrados no centro de Belém. Antes, no dia 29 de junho, a instituição será formalizada com programação no Museu da Universidade Federal do Pará. A primeira edição tem patrocínio máster do Instituto Cultural Vale, por meio da lei Rouanet de incentivo à cultura.



TESTE



A presença de líderes da Amazônia e dos artistas na capital será um teste para a infraestrutura da capital paraense, que se prepara para receber, daqui a dois anos, a 30ª edição da Conferência Mundial do Clima, a COP 30.

PROTAGONISMO

ENCONTRO



Será realizado nesta quarta-feira (14) o primeiro encontro aberto do grupo Protagonismo Amazônico, que reúne mais de uma centena de representantes da sociedade civil e, como o nome sugere, foi criado para debater os grandes temas que dizem respeito à região de maior biodiversidade do planeta a partir do ponto de vista de quem pesquisa e a habita.



INTEGRANTES



O grupo já reúne pesquisadores das instituições de pesquisa da Amazônia, artistas como Dira Paes, Nilson Chaves, Salomão Habib, a jornalista Cristina Serra, secretários de Estado e dos municípios, o governador do Amapá, Clécio Luís (PDT), e o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL). “O ponto de unidade é a valorização dos recursos amazônidas, tanto os naturais quanto os humanos e tecnológicos para que estes recursos passem a gerar, na proporção correta, riqueza aqui, e não mais fora, tendo como principal resultado a melhoria da qualidade de vida de quem menos tem oportunidade de educação e vida econômica digna”, explica o pesquisador João Tupinambá Arroyo.

SAÚDE

PESQUISA



O pesquisador Milton Kanashiro, da Embrapa no Pará, é o único representante da instituição na oficina do Ministério da Saúde para a construção do Plano Plurianual 2024-2027 do governo brasileiro, que acontece hoje, em Brasília. O plano estabelece as diretrizes, objetivos e metas do país no médio prazo. Kanashiro tem sido um defensor do conceito de saúde única para a Amazônia. O conceito, instituído pela ONU em 2008, envolve uma abordagem integrada da saúde das plantas, dos animais, das pessoas e do ambiente. Para o cientista, essa abordagem ganha mais importância ainda na Amazônia em virtude do impacto da degradação ambiental na saúde global.

TRANSPLANTES

BALANÇO



A Central Estadual de Transplantes do Pará divulgou ontem balanço das doações e transplantes de órgãos realizados no Estado nos quatro primeiros meses deste ano. Entre os meses de janeiro e abril foram 190 transplantes, sendo 3 de fígado, 24 de rim e 163 de córneas. Cem famílias paraenses autorizaram doações e foram captados 222 órgãos e tecidos. Os números vêm crescendo ano a ano. De 2021 para 2022, o índice cresceu 72%, passando de 28 para 101 doadores, e nos quatro primeiros meses de 2023 já foi registrado o mesmo número de doadores alcançado ao longo dos 12 meses de 2022.

LIXO

LICITAÇÃO



Há expectativa para publicação, nos próximos dias, do edital de licitação para escolha da empresa que ficará responsável pela coleta e destinação do lixo doméstico produzido em Belém. Um edital chegou a ser publicado no início deste ano, mas foi recolhido. Agora, segundo a Prefeitura de Belém, a nova concorrência será baseada em estudo de mais de 1,6 mil páginas. O prazo final para descartar o lixo no aterro sanitário de Marituba se encerra no próximo dia 31 de agosto.

EM POUCAS LINHAS

► O município de Maracanã, nordeste do Pará, ganhou nova sede da Câmara de Vereadores. O investimento foi de R$ 820 mil e as obras foram executadas pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop).



► A Assembleia de Deus ganha hoje, na Assembleia Legislativa do Pará, sessão solene em homenagem aos 112 anos de fundação. A distinção anual é garantida por meio do decreto legislativo nº 12, de 2014, de autoria do hoje deputado federal Raimundo Santos (PSD-PA), que no próximo dia 23 irá presidir solenidade na Câmara dos Deputados.



► A corregedora-geral da Justiça do Trabalho, ministra Dora Maria da Costa, inicia hoje, em Belém, a correição ordinária no Tribunal do Trabalho da 8ª Região, que abrange os Estados do Pará e Amapá. A correição é uma praxe e serve para avaliar o desempenho dos órgãos administrativos e jurisdicionais dos tribunais. No TRT 8 a ministra vai avaliar itens como movimentação processual e tempo de tramitação, entre outros assuntos.



► No Tribunal de Justiça do Pará, a desembargadora Margui Gaspar Bittencourt foi eleita para compor a Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e Sexual, no âmbito do Judiciário paraense.



► A agenda de shows internacionais no Brasil, entre eles de estrelas pop como Taylor Swift, fez crescer a procura de passagens aéreas de Belém para São Paulo. Beyoncé e Madonna devem ser as próximas a confirmar agenda no País.



► Como parte da programação comemorativa dos 112 anos da fundação da Assembleia de Deus - Igreja Mãe, 310 casais participaram, no sábado (10), de um casamento comunitário organizado em Belém e nos municípios de Melgaço e Portel, no arquipélago do Marajó.



► O ator Jesuíta Barbosa esteve no Festival Junino de Bragança, neste sábado (10), na Estação Cultural Armando Bordallo.