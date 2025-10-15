Votação da LDO será adiada para a próxima semana, diz Randolfe

O líder do Governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), disse nesta quarta-feira, 15, que a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) será adiada para a próxima semana. No site da Comissão Mista de Orçamento (CMO), a reunião está marcada para a terça-feira, 21.

Ao chegar para reunião na residência oficial da Presidência do Senado com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com o senador Davi Alcolumbre (União-AP), Randolfe disse a jornalistas que o ministro fará apresentação sobre as possibilidades de compensação para a medida provisória alternativa à alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

A MP perdeu a validade ao não ser apreciada pelo Congresso no prazo em derrota para o Governo. Haddad já afirmou que sem as fontes de receitas da proposta, será preciso alterações no Orçamento de 2025 e de 2026.