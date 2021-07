VÍDEO: presidente da CPI manda prender ex-diretor do Ministério da Saúde

A CPI da Covid chegou a um ponto inédito. Isso porque o presidente da CPI, Omar Aziz, mandou prender Roberto Dias, ex-diretor do Ministério da Saúde, sob a acusação de mentir à CPI. "Chame a polícia do Senado. O senhor está detido pela presidência da CPI", afirmou Aziz a Roberto Dias. Advogada de Roberto Dias diz que pedido é um "absurdo" e que o depoente deu "contribuições valiosíssimas". Aziz mantém decisão. As informações foram divulgadas pelo G1.

A prisão foi determinada às 17h26. Roberto Dias foi levado para a Delegacia de Polícia do Senado por volta das 17h55, quando a sessão da CPI foi encerrada.

Eliziane Gama pontuou que "tem áudio do Dominguetti afirmando dois dias antes que vai se encontrar com o Roberto Dias em um shopping. "É adivinhar demais", afirma.

Defesa de Roberto Dias questiona se ex-diretor da Saúde continua em posição de testemunha ou se agora é investigado.

Senadores batem boca sobre o pedido de prisão. Marcos Rogério diz que Aziz está "errando". O presidente da CPI responde: "Se eu estiver cometendo arbitrariedade, ele tem o direito de entrar com uma ação contra mim". Rogério disse que a CPI já presenciou anteriormente situações de flagrante e de falso testemunho.

Em depoimento à CPI, o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde admitiu ter jantado com o policial militar Luiz Paulo Dominghetti no dia 25 de fevereiro, mas negou ter cobrado propina de US$ 1 por dose para negociar vacinas ao governo federal.

Dias afirmou que se encontrou “por acaso” com o policial no restaurante Vasto, em Brasília (DF). “Não era um jantar com fornecedor, era um jantar com um amigo”, disse.

O crime que é afiançável. Segundo a Lei 10.268, o perjúrio "deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade".