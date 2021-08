VÍDEO: Presidente Bolsonaro desembarca em Belém para cumprir agenda em Ananindeua

O presidente Jair Bolsonaro já está em Belém Belém. Ele participa da programação de comemoração do centenário da Convenção Interestadual de Ministros e Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus no Estado do Pará (Comieadepa).

As comemorações iniciaram ontem, e vão até amanhã, no Centro de Eventos Pr. Francisco Alves Ribeiro, no bairro do Una. Antes da agenda na Grande Belém, o presidente estará em Manaus, onde participa de solenidade de entrega de moradias populares.

Antes de vir ao Pará, Bolsonaro passou pelo Amazonas.