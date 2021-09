VÍDEO: Ministro chama senadora de 'descontrolada' e apontado como machista

Durante o depoimento à CPI da Covid, nesta terça-feira (21), o ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário, chamou a senadora Simone Tebet (MDB-MS) de "descontrolada". A partir desse momento houve muito bate-boca, e senadores, como Randolfe Rodrigues (Rede-AP), chamaram o depoente de machista.

O tumulto gerado pela fala de Rosário fez com que o ministro deixasse a sessão. Em seguida, o presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM) pediu ao relator da comissão, Renan Calheiros (MDB-AL), que convertesse a condição do ministro Wagner Rosário de testemunha para investigado.

A declaração de Rosário que de Tebet era “descontrolada”, deu-se após a senadora explanar sobre a postura do ministro na CGU em relação ao presidente Jair Bolsonaro e ao governo no processo de aquisição da vacina Covaxin, contrato que foi interrompido após as denúncias da comissão parlamentar.

Tebet disse que "a CGU não foi criada para ser órgão de defesa de ninguém; foi criada para ser um órgão de fiscalização e controle, para buscar indícios, para só analisar e concluir quando tiver certeza. Temos um controlador que passa pano, deixa as coisas acontecer", afirmou a ela.

"Bem, senadora, com todo o respeito à senhora, eu recomendo que a senhora lesse tudo de novo, porque a senhora afalou uma série de inverdades aqui", disse o ministro.

"Não faça isso", disse Tebet (Leopoldo Silva/Agência Senado)

Tebet respondeu: “Não faça isso. O senhor pode dizer que eu falei inverdades, mas não me peça para fazer algo, porque eu sou senadora da República." A senadora disse ainda que Rosário estava "se comportando como um menino mimado."

"A senhora me chamou de engavetador, me chamou do que quis", disse o ministro. "Me chama de menino mimado; eu não lhe agredi. A senhora está totalmente descontrolada, me atacando", completou.

Depoimento de Rosário é interrompido após bate-boca (Leopoldo Silva/Agência Senado)

Neste momento, vários senadores passaram a falar ao mesmo tempo defendendo a senadora. Randolfe disse que Wagner Rosário era “machista”.