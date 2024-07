Video: Alckmin aparece perto de Ismail Haniyeh horas antes da morte de líder do Hamas

O vice-presidente da república, Geraldo Alckmin, esteve bem perto do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, na posse do novo presidente do Irã na terça-feira (30/7). Alckmin foi convidado para a posse e representou o presidente Lula. Não houve interação entre o vice-presidente e o chefe do Hamas.

Haniyeh foi morto horas depois em Teerã em um ataque atribuído a Israel. A morte foi informada pelo grupo palestino nesta quarta-feira (31/7). A Guarda Revolucionária do Irã afirmou que está investigando o caso.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)