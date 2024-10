Vice-governadora Hana Ghassan recebe prêmio internacional em Barcelona, na Espanha

Representando o Governo do Pará, a vice-governadora Hana Ghassan recebeu, nesta quarta-feira (02.10), durante a 9ª edição do Regional Best Practice Award, em Barcelo, na Espanha, a premiação internacional Regional Best Practice pelo projeto "Por Todas Elas". Nesta edição do prêmio, o projeto do Governo do Pará foi o único do Brasil que recebeu o reconhecimento.

"Dei uma pausa nas agendas #PorTodoPará, mas por um motivo muito especial: estou em Barcelona, representando o @governopara, onde vamos receber uma premiação internacional pela ORU FOGAR (United Regions Organization), que reconheceu o nosso projeto Por Todas Elas como Boa Prática Regional. Nesta edição de premiação, foi o único projeto do Brasil!", disse Hana, em suas redes sociais.

Concedida pela Organização de Regiões Unidas (ORU Fogar), em colaboração com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a premiação reúne projetos de diversas regiões do mundo que incentivam o desenvolvimento pessoal e são realizados por governos regionais. O trabalho de fomento ao protagonismo da mulher na política e no empreendedorismo levou ao reconhecimento do trabalho do governo do Pará.

Conforme informações divulgadas pelo governo estadual, o "Por Todas Elas" já passou por 11 municípios paraenses e atendeu mais de 51 mil mulheres. Por meio do projeto, foram capacitadas 2.575 pessoas com palestras que incentivam o empreendedorismo e o protagonismo da mulher na política.

O programa "Por Todas Elas", que surgiu em março de 2024 com a proposta de atuar de forma itinerante, também oferece uma série de serviços à população, como emissão de documentos; atendimento médico, oftalmológico, pediátrico e ginecológico; vacinação; testes rápidos para detecção de doenças; design de sobrancelha, corte de cabelo, orientações jurídicas, palestras, ações educativas, entre outros serviços.

O projeto é desenvolvido em parceria com a Secretaria de Estado das Mulheres (Semu) e a Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), com apoio de diversos órgãos do estado.