Ministra do TSE Edilene Lobo será conferencista no lançamento do livro Magníficas Mulheres

O lançamento do livro ‘Magníficas Mulheres: Mulheres no Sistema de Justiça’, organizado pelo Instituto Brasileiro de Direito Público e Privado (IBDPP), terá conferência de abertura com participação da ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edilene Lobo, e da vice-governadora do Pará, Hana Ghassan. O evento está marcado para 11 de dezembro, na Estação das Docas.

Edilene Lobo é também autora de livros e artigos jurídicos. A ministra substituta do TSE é coordenadora institucional da Comissão de Igualdade Racial da Justiça Eleitoral. Além de uma trajetória acadêmica como pesquisadora e docente, Edilene é palestrante em temas voltados à ampliação e proteção dos espaços de participação política da mulher negra e outros grupos minorizados, assim como sobre o impacto da revolução tecnológica na democracia.

A confirmação da ministra na conferência soma-se à participação da vice-governadora Hana Ghassan, que também é autora do texto de apresentação do livro, que aborda justiça social e a atuação feminina no Sistema de Justiça Brasileiro.

Sob a coordenação de Giussepp Mendes, Jeferson Bacelar e Denise Mendes, a obra homenageia personalidades que deixaram marcas significativas no cenário jurídico brasileiro, além de servir como um documento histórico que reflete a igualdade de gênero garantida pela Constituição Federal.

São mais de 100 autores do universo jurídico, incluindo renomados juristas e ministros de Tribunais. Entre os destaques estão a jurista Odete Medauar, referência no no campo do direito público, e a ministra Delaíde Arantes, do Tribunal Superior do Trabalho, que desde 2001 integra a mais alta corte trabalhista do país.

A publicação também terá destaques à presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), desembargadora Nazaré Gouveia, e à presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, entre outras mulheres.

‘Magníficas Mulheres: Mulheres no Sistema de Justiça’ é o segundo livro organizado pelo IBDPP. O primeiro foi lançado em 2023, sob o título ‘Direito Público e suas Transversalidades’, que também foi selecionado pela editora Fórum para concorrer na categoria “Direito” do Prêmio Jabuti. A premiação literária é a mais importante e conhecida em âmbito nacional e agora conta com uma versão acadêmica.