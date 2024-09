Hana Ghassan assume comando do Governo do Estado a partir desta segunda-feira (23.09)

A vice-governadora Hana Ghassan Tuma assume, nesta semana, o comando do Governo do Estado, durante o afastamento do governador Helder Barbalho, que cumpre agenda oficial no exterior. Foi publicado, na edição desta segunda-feira (23.09) do Diário Oficial do Estado, o decreto assinado pelo próprio Helder Barbalho transmitindo temporariamente a Chefia do Poder Executivo Estadual à Hana, que ficará à frente da gestão estadual até sexta-feira, 27 de setembro.

Helder Barbalho está em Nova York, nos Estados Unidos, para participar de diversas agendas do evento anual “Climate Week NYC” - um dos principais eventos sobre o tema no mundo e que vai discutir, entre outros assuntos, as medidas a serem tomadas até a 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, a COP 30, que será realizada em Belém do Pará, em novembro de 2025.

Como parte de seus compromissos no exterior, o governador Helder Barbalho se reuniu, na noite deste domingo (22.09), com o ex-vice-presidente dos Estados Unidos Albert Arnold Gore Jr, mais conhecido como Al Gore. Segundo ele, na ocasião, foram abordados temas como as mudanças climáticas globais, os desafios da Amazônia e as oportunidades que a COP 30 estão proporcionando ao Pará e ao Brasil.

Já a agenda de Hana Ghassan desta segunda-feira incluiu a entrega do quartel de Novo Progresso (33º GBM), durante a manhã, conforme divulgado nas redes sociais da governadora em exercício.