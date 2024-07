Livro sobre atuação feminina na Justiça terá participação da vice-governadora Hana Ghassan

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan foi confirmada como autora do texto de apresentação do livro “Magníficas Mulheres: Mulheres no Sistema de Justiça”. A obra, organizada pelo Instituto Brasileiro de Direito Público e Privado (IBDPP), visa homenagear personalidades femininas que se destacaram no cenário jurídico brasileiro e servirá como um documento histórico que reflete a igualdade de gênero garantida pela Constituição Federal.

Entre outros nomes já confirmados, estão: a jurista Odete Medauar, reconhecida no campo do direito público; e a ministra Delaíde Arantes, do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que desde 2001 integra a mais alta corte trabalhista do país.

“Muito me interessa contribuir com uma obra que não só reconhece o capital intelectual das mulheres, mas incentiva e impulsiona outras de nós a ocupar espaços, seja no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, no terceiro setor ou em qualquer outro lugar. Nós vamos continuar trabalhando pela igualdade de direitos e me honra poder escrever a apresentação desse livro, que promete ser de grande contribuição para o universo jurídico”, destacou Ghassan, que é formada em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Pará (UFPA) e auditora fiscal da Secretaria de Fazenda (Sefa). Antes de assumir a vice-governadoria em janeiro de 2023, havia atuado como titular da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) durante quatro anos.

A publicação, coordenada por Giussepp Mendes, Jeferson Bacelar e Denise Mendes, já conta com mais de 100 autores, incluindo juristas, ministros de grandes tribunais e outras figuras do universo jurídico. O livro fará uma homenagem especial à presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), desembargadora Nazaré Gouveia, e à presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes.

Lançamento

O lançamento do livro “Magníficas Mulheres: Mulheres no Sistema de Justiça” está previsto para dezembro de 2024. Esta será a segunda publicação do IBDPP, que lançou em 2023 o livro “Direito Público e suas Transversalidades”, selecionado pela editora Fórum para concorrer na categoria “Direito” do Prêmio Jabuti.