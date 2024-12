Vice Alckmin assume compromissos da agenda oficial após cirurgia de emergência de Lula

Com a internação do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), parte dos compromissos originalmente previstos na agenda do petista nesta terça-feira (10.12) serão assumidos pelo vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB). As informações foram divulgadas pelo G1 Nacional, que confirmou a mudança com a Secretaria de Comunicação da Presidência.

Alckmin participaria, às 9h desta manhã, de um evento em São Carlos (SP), mas o compromisso foi cancelado e ele viaja mais cedo para a capital federal.

Lula sentiu fortes dores de cabeça ainda nesta segunda-feira (09.12), em Brasília, e foi levado ao hospital Sírio-Libanês, na capital federal. Exames indicaram uma hemorragia (sangramento) cerebral. O presidente foi transferido para São Paulo, onde passou por uma cirurgia de emergência. A hemorragia ainda é relacionada ao acidente doméstico que ele sofreu em outubro, quando caiu no Palácio da Alvorada.

Na agenda de Lula conta uma visita oficial do primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, reunião bilateral entre os chefes de governo, assinatura de atos e um almoço no Ministério das Relações Exteriores. Ele também participaria de reuniões com membros do próprio governo, entre eles os ministros Rui Costa (Casa Civil), Renan Filho (Transportes) e Nísia Trindade (Saúde).