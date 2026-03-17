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Política

Viana diz que pretende ouvir Galípolo e Campos Neto no mesmo dia, se a CPMI for prorrogada

Viana também quer convocar representantes de grandes instituições financeiras, como o Santander e o Itaú Unibanco

Estadão Conteúdo
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Senador Carlos Viana (Carlos Moura/Agência Senado)

O senador Carlos Viana (Podemos-MG), presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), anunciou que convocará o ex-presidente do Banco Central Roberto Campos Neto e o atual chefe da autarquia, Gabriel Galípolo. A convocação depende da prorrogação da investigação.

Viana declarou que busca "os dois no mesmo dia para evitar brigas entre governo e oposição". Ele ressaltou que "ambos têm responsabilidade pelo caso Master", relacionado à oferta de crédito consignado a aposentados e pensionistas.

O senador também expressou a intenção de convocar representantes de grandes instituições financeiras, como o Santander e o Itaú Unibanco. "Meu gabinete virou passarela de defensor de banco", afirmou Viana. Nesta semana, a CPMI ouvirá executivos da Crefisa e do C6 Bank, com ameaça de condução coercitiva em caso de ausência.

Prorrogação da CPMI e Críticas à CGU

Instalada em agosto, a CPMI tem funcionamento autorizado até o dia 28. O senador Viana solicitou ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), a prorrogação dos trabalhos por mais 60 dias.

Na entrevista ao programa Roda Viva, Viana criticou a omissão da Controladoria-Geral da União (CGU) sobre o caso do INSS. Segundo ele, a CGU tinha denúncias e não agiu, especialmente envolvendo a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), que é ligada à esquerda.

Por outro lado, Viana elogiou a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de proibir sindicatos e associações de realizarem descontos automáticos nos benefícios do INSS. O senador destacou que Lula "proibiu os sindicatos, que são sua base".

Cenário Político do Senador Viana

Em relação à sua carreira política, Carlos Viana afirmou que não pretende ser candidato ao governo de Minas Gerais. O senador confirmou que tentará a reeleição ao Senado.

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INSS/FRAUDES/CPMI

Carlos Viana
Política
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