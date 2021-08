Veto: vereadores de Belém votam contra nomeação de ‘rua Marielle Franco’; entenda

Depois de muito debate, foi mantido o veto do ex-prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, ao projeto de Lei que denominava uma rua no bairro do Bengui de Marielle Franco. A proposta havia sido apresentada por Fernando Carneiro (PSOL). Segundo ele, na ocasião, o então prefeito vetou sob o argumento de que faltava um abaixo-assinado com a anuência da população. Porém, ainda de acordo com o parlamentar, a rua em questão, que fica no final do terreno da Aeronáutica, não tem moradores. Mesmo assim, Carneiro diz que conseguiu reunir mais de 300 assinaturas de pessoas que vivem no entorno. “Portanto, o vício foi resolvido”, disse, durante a sessão desta terça-feira.

VEJA MAIS

Ele argumentou ainda que a Câmara já aprovou projetos de alteração de nome de rua sem abaixo assinado. “Alguns vereadores criticam o fato de que Marielle Franco não é de Belém. Ela não é, evidentemente, mas se transformou num símbolo da luta por direitos humanos. A luta das mulheres, de negros e negras”, enfatizou. “Em vários lugares do mundo existem logradouros denominados Marielle Franco e existem centenas de ruas de Belém e logradouros que homenageiam pessoas que não são de Belém do Pará. E acabamos de aprovar nomes de ruas de pessoas do gênero masculino e tem projeto aprovado que faz essa alternância”, completou.

As vereadoras Lívia Duarte e Nazaré Lima, também do PSOL, subiram à tribuna para defender o projeto de Fernando Carneiro. “Nunca se viu um número tão grande de ativistas pelos direitos humanos assassinados e hoje a Marielle Franco representa um ícone nessa luta e que tem sido homenageada por todo o mundo”, disse Nazaré.

A votação da matéria estava suspensa, mas recomeçou nesta terça por um pedido do líder do governo, Allan Pombo (PDT). No entanto, por 19 votos a favor do veto e 07 contra, a decisão do ex-prefeito Zenaldo Coutinho foi mantida.

“Eu vi atentamente a fala do vereador Fernando e o que eu observei foi um vício muito grande, chamado ‘monopólio da virtude’. O que o vereador tentou fazer aqui é falar que quem votar contra, é contra a luta das mulheres, é contra a luta dos direitos humanos e é contra a luta do racismo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que a gente observa é que nós temos inúmeros nomes de pessoas, como o ex-vereador Pastor França, que contribuíram muito com Belém e pouco têm homenagem. Fui o único vereador que votou contra o título de cidadão de Belém para Juliano Medeiros. Se vocês me explicarem cinco coisas que o Juliano Medeiros fez por Belém, eu votarei a favor, mas nem a autora do projeto conseguiu explicar. O argumento é que ele escreve sobre Belém”, declarou Matheus Cavalcante (Cidadania), referindo-se ao título aprovado pela Câmara para o presidente nacional do PSOL.

Para ele, é preciso ter critério mais definidos na hora de prestar as homenagens. "Eu acho que a gente não tem que ficar homenageando correligionários políticos. Esse não é o papel de um vereador”, argumentou, citando ainda o veto ao projeto aprovado pela Câmara que denominava de Zeno Veloso uma rua de Belém. “Por que a gente não pode homenagear uma pessoa como essa? Nada contra Marielle Franco ou Juliano Medeiro, mas está na hora da gente começar a valorizar o que é nosso, o que é de Belém, os nossos ativistas. Tragam ativistas daqui, que eu votarei com muita honra. A gente precisa entender o que essas pessoas fizeram pra Belém. O dia que vocês justificarem isso contem com meu voto”.