Vereadores brigam durante escolha da mesa diretora da Câmara Municipal de Acajutiba

A escolha da nova mesa diretora da Câmara Municipal de Acajutiba gerou muita confusão, gritaria e briga durante a sessão desta quarta-feira (7). Dois vereadores foram às vias de fato, com troca de tapa e empurrão. As informações são do G1 Bahia.

Acajutiba fica a 185 km da capital baiana, Salvador. A Câmara Municipal devia escolher a nova mesa diretora, mas o presidente da casa, Reginaldo Neres (PSD), resolveu realizar a eleição apenas com membros da própria chapa. Um dos vereadores questionou Neres sobre a medida, mas o presidente disse que não poderia fazer nada e pediu que respeitassem a decisão dele.

Isso revoltou os demais membros da casa. Outro vereador, José Edson Dias (MDB), foi até o plenário, pegou documentos, rasgou e acabou desferindo tapas contra Reginaldo Neres, que revidou e o empurrou.

A Câmara de Vereadores, e os vereadores Reginaldo Neres e José Edson Dias ainda não deram retorno sobre o ocorrido.