Treta entre vereadores de Ananindeua repercute nas redes sociais

A sessão da Câmara de Ananindeua foi, no mínimo, calorosa nesta terça-feira (15). Entre ofensas pessoais e acusações de corrupção, Wellington Braga (MDB) usou a tribuna para mandar recado e chamar para “vias de fato” o parlamentar Zezinho Lima (Avante), que não estava presente na sessão.

VEJA MAIS

Tudo começou após uma discussão em grupo dos vereadores em um aplicativo de mensagens instantâneas. Ao responder uma mensagem de Braga, Zezinho o teria ofendido, usando palavras de baixo calão. Após a sessão ordinária, o presidente da casa, Rui Begot (Avante), abriu espaço para os pronunciamentos finais, momento oportuno para a troca de farpas.

Em sua fala, Braga chegou a acusar Zezinho de improbidade administrativa durante gestões municipais passadas, dizendo que ele responde a processos de corrupção. “Eu chamo para um desafio. Quem é bandido? Quem tem processo? Quem tem história de vender partido para apoiar prefeito, apoiar governo? Vamos vir para essa tribuna nós dois juntos, trago o meu passado, trago o meu currículo, você traz o seu, e aí nós vamos ver aqui quem é safado”, disse, muito irritado.

Treta entre vereadores repercute nas redes (Rivanildo Arruda - Ascom CMA)

Confira o pronunciamento de Braga na íntegra

"Vossa excelência acabou de colocar aqui a falta de respeito com vereador, e eu acabei de ser ofendido no grupo. No qual, o vereador Zezinho usou de baixo calão falando da minha mãe, me chamando um palavrão. Eu não vou repetir o palavrão aqui, mas vou deixar aqui nos anais desta casa direcionado ao vereador Zezinho. A minha história, vereador Zezinho, fala por si só. Eu sou um homem íntegro, de capacidade, e não tenho medo de nenhum vereador, principalmente de você, Zezinho, que responde a mais de dez processos. Em todas as secretarias que você passou, você tem processo por desvio de recursos. E eu chamo você nos anais desta casa para um desafio nós dois, vereador. Quem é bandido? Quem tem processo? Quem tem história de vender partido para apoiar prefeito, apoiar governo? Vamos vir para essa tribuna nós dois juntos, trago o meu passado, trago o meu currículo, você traz o seu, e aí nós vamos ver aqui quem é safado. Eu não vou ofender a sua mãe, ela não merece. E eu peço, vereador, que essa casa, através do vereador Zezinho, se retrate pelo palavrão que ele chamou. E se ele quiser vir a vias de fato, eu estou disposto. Porque eu conheço o vereador Zezinho, conheço a história dele, conheço o caráter dele, falo aqui de conhecimento de causa. Não vale nada. Agora eu estou no meu quarto mandato, nunca tive nenhum tipo de processo, meu CPF é limpo. Desafio o vereador Bob Flay, pegue o seu programa e bote eu e o Zezinho. Veja o que foi feito na Guarda Municipal na gestão dele. Se ele quer briga comigo, é o que eu mais quero e estou à disposição. Muito obrigado e um bom dia a todos”.

Manifestações

Entre outros parlamentares que se manifestaram, Bob Fllay (sem partido) falou que o que estava acontecendo era uma “palhaçada” e pediu respeito entre os eleitos. “Quando eu comecei a trabalhar vendendo tapioca na rua, na primeira grana que eu ganhei eu coloquei logo uma Sky lá em casa, só aquele pacote de basicão, R$ 39,90, não tinha canal nenhum. O que eu assistia? TV Câmara no Congresso. Eu gostava de assistir pra caramba, porque eu achava uma palhaçada, falta de respeito a gritaria um com o outro, acusação sem prova, um chamando o outro pra porrada e uma palhaçada, eu me divertia com aquilo. Eis que 20 anos se passaram e eu tô aqui em um cenário muito parecido, um chamando o outro pra porrada, um monte de acusação, brincadeira em hora errada. Gente, eu pensei, muita gente pensou que era eu que ia fazer uma palhaçada disso aqui. No entanto, é o contrário”, comentou.

No dia da sessão, nesta terça-feira, vereador Zezinho Lima estava em viagem de lazer (Reprodução Instagram)

O que diz Zezinho Lima

Enquanto seu nome estava sendo citado na Câmara, Zezinho Lima estava em viagem com a namorada no Ceará, conforme amplamente divulgado pelo próprio vereador em suas redes sociais. Ao se defender das acusações, o parlamentar informou que está buscando seus direitos e pretende acionar o Conselho de Ética e Disciplinar contra Braga.

“Ontem, teve uma discussão entre os vereadores no Whatsapp, criando um mal estar e vários saíram chateados, inclusive eu. Logo depois, o presidente da Câmara adicionou todo mundo de volta e eu me posicionei dizendo que desde o início o grupo é apenas para assuntos de trabalho. O que não acontece, pois muitos usam para publicar sua vida pessoal e fazer brincadeira. Então disse a todos que se continuar com a brincadeira que tava, eu me retiraria novamente. Quando terminei de falar, Braga respondeu com palavra de baixo calão sobe a possibiliade de eu sair. Antes disso, eu nunca tinha me excedido com ele, mas dessa vez eu realmente o xinguei”, contou Zezinho sobre o início da briga.

Sobre as acusações de corrupção, o bolsonarista disse que não procedem. “Ele disse que eu estou respondendo a 14 processos por improbidade administrativa na gestão do Pioneiro. E agora tem que provar isso tudo, né? Eu estou entrando com um requerimento na Câmara Municipal porque eu não estava presente, e o nosso regimento interno não permite que o vereador fale de vereador ausente. Então, ele vai ter que responder administrativamente no Conselho de Ética”, disse.

Braga também poderá responder pelas acusações criminalmente, afirmou Zezinho. “Ele vai ter que provar que respondo a esses processos. Eu não respondo a nada, minhas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Município (TCM) nas cinco secretarias que eu fui secretário na gestão do Pioneiro. Eu não respondo nem a processo administrativo. Então agora eu vou entrar com uma representação por calúnia e difamação por ele estar tentando mancher minha imagem por aí. Também vou entrar com uma queixa crime contra ele para que ele pague uma grande indenização por estar falando isso”, finalizou.