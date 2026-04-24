Vereadora denuncia falta de vagas em clínica de reabilitação em Belém

A falta de vagas no atendimento de reabilitação em Belém foi alvo de denúncia na Câmara Municipal esta semana. A vereadora Nay Barbalho afirmou, durante sessão, que uma clínica conveniada à rede municipal está sem receber repasses há anos, o que teria provocado a suspensão de atendimentos e afetado centenas de famílias. “Além de não abrir novas vagas, a prefeitura estaria fechando atendimentos já existentes”, criticou a vereadora em plenário.

Segundo a parlamentar, a Clínica Saber — que atua na área de reabilitação e é credenciada à Secretaria Municipal de Saúde de Belém — estaria sem receber pagamentos desde dezembro de 2015. A situação, de acordo com ela, impacta diretamente cerca de 400 famílias que dependem do serviço e que estariam atualmente sem acesso a acompanhamento especializado.

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Na oportunidade, ela questionou a condução da política pública na área e classificou o cenário como preocupante diante da demanda crescente por serviços de reabilitação na capital paraense.

A clínica mencionada, segundo Nay Barbalho, foi fundada há mais de quatro décadas e possui histórico de atuação no município. Ainda assim, estaria enfrentando dificuldades para manter os atendimentos devido à ausência de repasses financeiros.

Diante da denúncia, a vereadora informou que protocolou um requerimento solicitando esclarecimentos e o pagamento urgente dos valores em aberto. O objetivo, segundo ela, é evitar a continuidade da suspensão dos serviços e garantir o atendimento às famílias afetadas.

A reportagem do Grupo Liberal procurou a Prefeitura de Belém, que não se manifestou oficialmente sobre as declarações até a publicação desta matéria, que segue em atualização. O espaço segue aberto para posicionamento.