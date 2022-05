Vereador de município do Pará morre em acidente de carro na Transamazônica

Duas pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida após um acidente envolvendo dois carros, no início da noite desta quarta-feira (11), no km 72, da rodovia Transamazônica (BR230), entre as cidades de Brasil Novo e Medicilândia. Uma das vítimas fatais é o vereador do município de Medicilândia, Fredson Almeida Lopes, conhecido como Fredson Deca (PSDB), de 39 anos. As informações foram divulgadas pelo Portal RDN.

A morte do vereador também foi confirmada pela Prefeitura de Medicilândia, que divulgou a notícia em seu Instagram, afirmando que publicaria novas informações assim que tivesse mais detalhes sobre o caso.

Prefeitura confirmou a morte do vereador pelas redes sociais (Foto: Reprodução / Instagram da Prefeitura de Medicilândia)

De acordo com o Portal RDN, a mulher que também morreu era conhecida pelo apelido de Vaninha e estava no outro veículo acompanhada do filho. As duas vítimas fatais morreram no local do acidente. O filho de Vaninha ficou gravemente ferido.

Os veículos teriam colidido de frente após o carro dirigido pelo vereador bater em outro carro, rodar na pista e então colidir com o veículo ocupado por um homem identificado pelo prenome Romário e a mulher que foi a óbito de apelido Vaninha.

Populares precisaram utilizar ferramentas improvisadas para retirar as vítimas que ficaram presas nas ferragens. No trecho do acidente, o trânsito chegou a ficar parcialmente bloqueado.