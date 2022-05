Motorista tenta desviar de corpo caído na pista, perde o controle e capota com o carro

Uma motorista perdeu o controle do volante, bateu e capotou com o carro após tentar desviar de um corpo caído no asfalto, na manhã desta quinta-feira (12). O acidente aconteceu por volta das 5h30 da manhã, na pista expressa da Marginal Tietê, no sentido Ayrton Senna, em São Paulo. A mulher foi socorrida e levada para um hospital particular da região.

Segundo as informações divulgadas, o corpo disposto no chão seria de um homem que teria caído após bater o carro na mureta do viaduto, próximo à Ponte dos Remédios. O acidente provocou o bloqueio total da pista expressa por quase duas horas.

Motorista teria caído do viaduto. (Foto: Reprodução / TV Globo)

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)