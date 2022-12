Veja os alvos da operação da PF deflagrada no Pará e em outros 6 estados por ataques em Brasília

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e Polícia Federal (PF) deflagraram, na manhã desta quinta-feira (29), a Operação Nero, no Distrito Federal e nos estados do Pará, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro, contra suspeitos de participar de atos de vandalismo na capital federal no dia 12 de dezembro. Na ocasião, veículos foram queimados e uma delegacia foi depredada. De acordo com a TV Globo, três pessoas foram presas até 7h30. Entre os alvos da operação estão Klio Damião Hirano, Átila Mello, Joel Pires Santana e Ricardo Yukio Aoyama. As informações são do Portal Metrópoles.

VEJA MAIS

Veja quem são os alvos: