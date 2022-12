Operação Nero: PF cumpre mandados no Pará, DF e em outros 6 estados após ataques em Brasília

Policiais federais e civis do Distrito Federal cumprem, nesta quinta-feira (29), 32 ordens judiciais de busca e apreensão e de prisão no Distrito Federal, no Pará e em outros seis estados: Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro. De acordo com a PF, a Operação Nero busca identificar e prender os envolvidos na tentativa de invasão ao Edifício-Sede do órgão, no dia 12 de dezembro deste ano, e de praticarem outros atos criminosos na mesma data pela capital federal, como a depredação à 5ª Delegacia de Polícia e incêndios criminosos contra veículos e ônibus.

Os mandados foram expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo informações divulgadas pela TV Globo ao menos três pessoas foram presas até as 7h30 desta quinta-feira. Entre os alvos da operação, estão pessoas que participam dos atos contra o resultados das eleições, no Quartel-General do Exército, no Setor Militar Urbano (SMU), em Brasília.

A Polícia Federal informou que conjunto da investigação buscou identificar e individualizar as condutas dos suspeitos de depredar bens públicos e particulares, fornecer recursos para os atos criminosos ou, ainda, incitar a prática de vandalismo. Os investigados podem responder por dano qualificado, incêndio majorado, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, cujas penas máximas somadas atingem 34 anos de prisão.

O Grupo Liberal pediu mais informações à PF no Pará sobre os mandados cumpridos no Estado e aguarda retorno.