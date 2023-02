Veja como ficam as bancadas partidárias na Câmara dos Deputados em 2023

O PL é o partido com a maior bancada na Câmara dos Deputados, somando 99 representantes. Em segundo lugar, vem a federação partidária formada por PT, PV e PCdoB, que conta com 81 parlamentares.

Porém, esses números devem sofrer mudanças, considerando a incorporação do Pros pelo Solidariedade, do PSC pelo Podemos e a fusão do Patriota com o PTB, formando um novo partido, chamado Mais Brasil. A partir dessas movimentações, o Solidariedade passará de 4 para 7 deputados, o Podemos de 12 para 18 e o partido Mais Brasil vai nascer com 5 deputados.

Esses processos ainda estão pendentes de decisão no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas o presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL) decidiu observar as mudanças no cálculo da proporcionalidade partidária e na definição sobre o atendimento da cláusula de barreira.

Isso porque a definição do tamanho das bancadas influencia na distribuição das vagas em disputa na Mesa Diretora, no primeiro biênio, e na distribuição das vagas nas comissões durante os quatro anos da legislatura. Como as incorporações e a fusão só serão oficializadas no decorrer da legislatura, a contabilização das alterações foi considerada agora para evitar que os partidos sejam prejudicados.

Veja como estão as bancadas neste início de legislatura na Câmara dos Deputados

PL: 99 deputados

Federação PT, PV e PCdoB: 81 deputados

União: 59 deputados

PP: 47 deputados

MDB: 42 deputados

PSD: 42 deputados

Republicanos: 40 deputados

Federação PSDB e Cidadania: 18 deputados

PDT: 17 deputados

PSB: 14 deputados

Federação PSOL e Rede: 14 deputados

Podemos: deputados

Avante: 7 deputados

PSC: 6 deputados

Patriota: 4 deputados

Solidariedade: 4 deputados

Novo: 3 deputados

Pros: 3 deputados

PTB: 1 deputados

FONTE: Câmara dos Deputados