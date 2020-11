Veja a lista com os vereadores eleitos de Belém

As urnas da capital paraense foram totalmente apuradas no final da noite deste domingo (15) e com elas, o resultado final dos vereadores.

Conheça de quem serão as cadeiras da Câmara Municipal de Belém:

Zeca Pirão (MDB) - 10.851 votos

Neném Albuquerque (MDB) - 10.272 votos

Juá Belém (Republicanos) - 10.221 votos

Túlio Neves (PROS) - 10.119 votos

Vivi (PSOL) - 9.654 votos

João Coelho (PTB) - 9.493 votos

John Wayne (MDB) - 9.054 votos

Pablo Farah (PL) - 8.602 votos

Bieco (PL) - 8.111 votos

Augusto Santos (Republicanos) - 7.521 votos

Goleiro Vinícius (Republicanos) - 7.079 votos

Moa Moraes (PSDB) - 6.942 votos

Mauro Freitas (PSDB) - 6.392 votos

Blenda Quaresma (MDB) - 6.210 votos

Zeca do Barreiro (Avante) - 5.778 votos

Lívia Duarte (PSOL) - 5.599 votos

Igor Andrade (Solidariedade) - 5.558 votos

Fabrício Gama (DEM) - 5.224 votos

Bia Caminha (PT) - 4.874 votos

Renan Normando (PODE) - 4.844 votos

Lulu das Comunidades (PTC) - 4.657 votos

Dinelly (PSC) - 4.618 votos

Fábio Souza (PSB) - 4.557 votos

Gleisson Oliveira (PSB) - 4.417 votos

Fernando Carneiro (PSOL) - 4.304 votos

Roni Gas (PROS) - 3.833 votos

Matheus Cavalcante (Cidadania) - 3.647 votos

Emerson Sampaio (PP) - 3.536 votos

Dona Neves (PSD) - 3.238 votos

Amaury da APPD (PT) - 3.177 votos

Altair Brandão (PC do B) - 3.088 votos

Pastora Salete (Patriota) - 2.976 votos

Allan Pombo (PDT) - 2.860 votos

Miguel Rodrigues (PODE) - 2.598 votos

Josias Higino (Patriota) - 2.364 votos