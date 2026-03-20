Vamos fazer debate leve, mas pautado por ideias e críticas construtivas, diz Haddad
O ex-ministro da Fazenda, pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira, 20, que gostaria que o debate na campanha transcorra em alto nível e leve, com os candidatos se pautando por ideias que o Estado de São Paulo precisa e merece.
Ele começou entrevista coletiva dizendo que a campanha passada foi elogiada pelo alto nível dos debates, não só por parte dele, mas também por seus oponentes, que trouxeram temas de relevância para São Paulo, sem ataques gratuitos e fake news.
Haddad disse ainda esperar que o bom nível da campanha em São Paulo, que ele aguarda ser de altíssimo nível, seja extrapolada para a campanha nacional, pois em São Paulo residem 20% do eleitorado brasileiro.
"Não vamos fugir do debate intelectual, do debate de ideias e de projetos para São Paulo. Espero que o debate em São Paul possa manter o patamar, inclusive com repercussão nacional. Vamos fazer um debate leve, mas pautado por ideias e críticas construtivas", pontuou.
Haddad foi perguntado sobre quem seria seu vice na corrida ao Palácio dos Bandeirantes e sobre quem seriam os candidatos do governo ao Senado, disse que ainda pretende realizar conversa com o vice-presidente Geraldo Alckmin e com os ministros Simone Tebet, Márcio França e Marina Silva, os quais chamou de amigos.
"Evitei conversar com forças políticas do nosso campo ate consolidar a pré-candidatura", disse.
Haddad concede entrevista coletiva a manhã desta sexta, em São Paulo, onde conversa com jornalistas para afirmar sua pré-candidatura e fazer um balanço de sua gestão frente ao ministério da Fazenda. Ele disse que pretende manter uma relação leve e direta com a imprensa e que estará aberto aos jornalistas para esclarecer dúvida e combater a propagação de notícias falsas, muito comum nas campanhas eleitorais.
