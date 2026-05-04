Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Zema: eleitor deve escolher ele a Flávio por ter 'ralado' e não ter 'rabo preso'

Zema foi questionado em uma entrevista ao portal UOL sobre o motivo pelo qual os eleitores deveriam votar nele

Estadão Conteúdo
fonte

Romeu Zema (Marcos Oliveira/Agência Senado)

Pré-candidato a presidente, Romeu Zema (Novo) disse nesta segunda-feira, 4, que os eleitores deveriam votar nele e não no senador Flávio Bolsonaro (PL) porque ele é diferente, não tem "rabo preso" e que assim como a maioria dos brasileiros, sempre teve que "ralar para ganhar dinheiro".

Zema foi questionado em uma entrevista ao portal UOL sobre o motivo pelo qual os eleitores deveriam votar nele e não no filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O ex-governador de Minas Gerais é um dos cotados para ser vice de Flávio, mas tem rechaçado a possibilidade e diz que vai levar a candidatura até o final.

"Eu tenho histórico diferente", respondeu ele à pergunta. "Eu sou igual a maioria dos brasileiros, sempre tive de ralar pra ganhar o meu dinheiro e um dos problemas do Brasil sempre foi ter presidentes que vieram do setor público, foram recebedores de imposto. Eu sempre fui pagador de impostos", acrescentou.

Zema, que gerenciou uma empresa familiar antes de entrar na política em 2018, explicou que não vê como demérito políticos terem origem no setor público, mas que em tempos de crise é preciso ter "alguém de fora" na gestão para dar a "chacoalhada necessária". Embora tenha sido governador duas vezes, ele se posicione como alguém que não é político.

"Em Minas eu não levei parente meu para trabalhar e quem roubava perdeu espaço. E é o que eu vou fazer no Brasil. Eu não tenho rabo preso. Eu não tenho esses conchavos políticos que deixam todo mundo amarrado, com medo de falar a verdade. Então eu tenho algumas diferenças aí", concluiu, ainda respondendo à pergunta sobre por que votar nele em vez de Flávio.

Questionado por seu apoio ao governo Bolsonaro, Zema disse que teve uma postura diferente do ex-presidente na pandemia, mas que se alinhou ao ex-presidente principalmente por causa do antipetismo. "Eu nunca fui do mesmo partido. O que eu tenho muito em comum com Bolsonaro é ser anti-PT", declarou.

Ele evitou comentar casos polêmicos envolvendo Flávio, como o caso da rachadinha quando o senador era deputado estadual - o processo foi arquivado em 2022 após anulação de provas pelo Supremo Tribunal Federal - e a compra de imóveis com dinheiro vivo. Ele limitou-se a dizer que não conhece os detalhes, mas disse defender toda investigação.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/ZEMA/FLÁVIO BOLSONARO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Alckmin lamenta rejeição de Messias ao STF e diz que Lula está definindo uma nova indicação

04.05.26 22h16

STF marca julgamento para decidir se Bolsonaro poderia ter bloqueado cidadãos em redes oficiais

04.05.26 22h11

Zema propõe mais tempo de contribuição para aposentadoria e atenua fala sobre trabalho infantil

04.05.26 22h06

POLÍTICA

PDT reúne lideranças em Belém para discutir desenvolvimento e ampliar base no Pará

Evento estadual ocorre na sexta-feira (8), no bairro do Guamá, com participação de dirigentes nacionais, parlamentares e militantes

04.05.26 22h00

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

BRASIL

Imprensa internacional classifica rejeição de Messias ao STF como ‘derrota histórica’ de Lula

Jornais e agências de notícias destacaram o caráter atípico da decisão

30.04.26 10h47

RELATO

Técnica de enfermagem registra ocorrência por agressão contra o senador Magno Malta

o parlamentar teria desferido um tapa no rosto da profissional e proferido insultos após um problema técnico durante a aplicação de contraste para um exame

02.05.26 10h07

Cleber Rezende assume Superintendência de Agricultura e Pecuária no Pará

Professor assumiu nesta segunda-feira (27), com promessa de fortalecer cadeias produtivas, ampliar uso de tecnologia e intensificar articulação institucional

27.04.26 13h25

eleições 2026

Última semana para regularizar título eleitoral: veja locais e horários de atendimento no Pará

Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE do Pará) abriu novos postos e ampliou o horário de funcionamento em todo o Estado para atender a demanda

29.04.26 11h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda