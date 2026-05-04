PDT reúne lideranças em Belém para discutir desenvolvimento e ampliar base no Pará

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) realizará, na sexta-feira (8), o Encontro Estadual da legenda no Pará, reunindo lideranças políticas, representantes de movimentos sociais e militantes em Belém. O evento ocorre a partir das 17h, na Escola de Samba Bole-Bole, no bairro do Guamá, e tem como objetivo fortalecer a articulação política do partido e debater propostas para o desenvolvimento do estado.

Entre os nomes confirmados estão o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, o presidente estadual da sigla, Dr. Giovanni Queiroz, e o deputado federal Celso Sabino, que recentemente se filiou ao partido e é apontado como pré-candidato ao Senado. Também participam o presidente do PDT em Belém, Allan Pombo, além de outras lideranças políticas e comunitárias.

Articulação

De acordo com a organização, o encontro pretende consolidar o compromisso do partido com pautas voltadas ao trabalhador, à justiça social e ao crescimento econômico do Pará. A programação inclui debates sobre temas considerados estratégicos para os municípios paraenses, como infraestrutura, geração de emprego e melhoria da qualidade de vida da população.

O evento também marca um momento de fortalecimento da legenda no estado, após a ampliação de sua base política. A filiação de Celso Sabino, ex-ministro do Turismo, é vista como um movimento relevante dentro dessa estratégia, projetando o nome do parlamentar para a disputa ao Senado Federal nas eleições de 2026.

Aberto ao público, o encontro é apresentado como um espaço de escuta, troca de ideias e mobilização política, reunindo diferentes segmentos da sociedade em torno das propostas do partido.

Serviço

Data: sexta-feira, 8 de maio

Horário: 17h

Local: Escola de Samba Bole-Bole

Endereço: Passagem Pedreirinha, 137 – Guamá – Belém (PA)