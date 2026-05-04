Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

PDT reúne lideranças em Belém para discutir desenvolvimento e ampliar base no Pará

Evento estadual ocorre na sexta-feira (8), no bairro do Guamá, com participação de dirigentes nacionais, parlamentares e militantes

Fabyo Cruz
fonte

Entre os nomes confirmados está o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi (foto) (@CarlosLupiPDT/Twitter)

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) realizará, na sexta-feira (8), o Encontro Estadual da legenda no Pará, reunindo lideranças políticas, representantes de movimentos sociais e militantes em Belém. O evento ocorre a partir das 17h, na Escola de Samba Bole-Bole, no bairro do Guamá, e tem como objetivo fortalecer a articulação política do partido e debater propostas para o desenvolvimento do estado.

Entre os nomes confirmados estão o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, o presidente estadual da sigla, Dr. Giovanni Queiroz, e o deputado federal Celso Sabino, que recentemente se filiou ao partido e é apontado como pré-candidato ao Senado. Também participam o presidente do PDT em Belém, Allan Pombo, além de outras lideranças políticas e comunitárias.

Articulação

De acordo com a organização, o encontro pretende consolidar o compromisso do partido com pautas voltadas ao trabalhador, à justiça social e ao crescimento econômico do Pará. A programação inclui debates sobre temas considerados estratégicos para os municípios paraenses, como infraestrutura, geração de emprego e melhoria da qualidade de vida da população.

O evento também marca um momento de fortalecimento da legenda no estado, após a ampliação de sua base política. A filiação de Celso Sabino, ex-ministro do Turismo, é vista como um movimento relevante dentro dessa estratégia, projetando o nome do parlamentar para a disputa ao Senado Federal nas eleições de 2026.

Aberto ao público, o encontro é apresentado como um espaço de escuta, troca de ideias e mobilização política, reunindo diferentes segmentos da sociedade em torno das propostas do partido.

Serviço

Data: sexta-feira, 8 de maio
Horário: 17h
Local: Escola de Samba Bole-Bole
Endereço: Passagem Pedreirinha, 137 – Guamá – Belém (PA)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pdt no pará

encontro estadual

política

belém

Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Alckmin lamenta rejeição de Messias ao STF e diz que Lula está definindo uma nova indicação

04.05.26 22h16

STF marca julgamento para decidir se Bolsonaro poderia ter bloqueado cidadãos em redes oficiais

04.05.26 22h11

Zema propõe mais tempo de contribuição para aposentadoria e atenua fala sobre trabalho infantil

04.05.26 22h06

POLÍTICA

PDT reúne lideranças em Belém para discutir desenvolvimento e ampliar base no Pará

Evento estadual ocorre na sexta-feira (8), no bairro do Guamá, com participação de dirigentes nacionais, parlamentares e militantes

04.05.26 22h00

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

BRASIL

Imprensa internacional classifica rejeição de Messias ao STF como ‘derrota histórica’ de Lula

Jornais e agências de notícias destacaram o caráter atípico da decisão

30.04.26 10h47

RELATO

Técnica de enfermagem registra ocorrência por agressão contra o senador Magno Malta

o parlamentar teria desferido um tapa no rosto da profissional e proferido insultos após um problema técnico durante a aplicação de contraste para um exame

02.05.26 10h07

Cleber Rezende assume Superintendência de Agricultura e Pecuária no Pará

Professor assumiu nesta segunda-feira (27), com promessa de fortalecer cadeias produtivas, ampliar uso de tecnologia e intensificar articulação institucional

27.04.26 13h25

eleições 2026

Última semana para regularizar título eleitoral: veja locais e horários de atendimento no Pará

Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE do Pará) abriu novos postos e ampliou o horário de funcionamento em todo o Estado para atender a demanda

29.04.26 11h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda