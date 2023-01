'Vamos até as últimas consequências’, diz interventor na segurança do DF

O secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, principal auxiliar do ministro Flávio Dino e nomeado pelo presidente Lula interventor na segurança pública do Distrito Federal (DF), disse, em entrevista ao Jornal da Globo, que as leis serão cumpridas até "as últimas consequências", se referindo aos ataques e invasões às sedes dos Três Poderes, em Brasília, no último domingo (8). As informações são do G1.

VEJA MAIS:

Durante a conversa, Cappelli falou sobre a consequência para os policiais que escoltaram os terroristas e até confraternizaram com eles. O interventor também comentou sobre as informações que a intervenção já tem sobre os financiadores, além do desmonte dos acampamentos diante de QGs do Exército, determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

VEJA MAIS:

"A gente vai cumprir a lei até as últimas consequências, com equilíbrio e razoabilidade, para que fique claro que ninguém vai atentar contra o Estado Democrático de Direito no Brasil e isso vai ficar impune, que as pessoas vão atentar contra as instituições e não vão sofrer nada. Vão sofrer. Não haverá impunidade, e nós vamos até as últimas consequências. Já estamos fazendo identificação, lavrando os autos e encaminhando todos para as unidades prisionais", afirmou o interventor do DF.