Ursula Vidal retorna ao comando da Secretaria de Cultura do Pará

A jornalista Ursula Vidal retornou ao comando da Secretaria de Cultura do Estado do Pará (Secult). A nomeação dela como titular da pasta foi assinada nesta quinta-feira (01.08) pelo governador Helder Barbalho e publicada na edição desta sexta-feira (02.08), do Diário Oficial do Estado.

Ursula havia deixado o órgão em 4 de junho deste ano, dois dias antes do fim de prazo (até dia 6 de junho) para que secretários municipais ou estaduais que pretendem concorrer a prefeito ou vice-prefeito se desligassem dos seus cargos. O nome dela era um dos mais cotados para ser candidata a vice na chapa encabeçada por Igor Normando (MDB) à Prefeitura de Belém.

Nesta quinta-feira, Igor anunciou a escolha do ex-deputado federal Cássio Andrade (PSB) como candidato a vice na chapa. Segundo a assessoria de Normando, a decisão foi tomada de forma consensual após conversa com Úrsula e Cássio.

COP 30

Igor Normando confirmou, ainda, que a jornalista voltaria ao cargo de titular da Secult. Segundo ele, nessa função, Ursula terá papel estratégico na preparação para 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP-30, que será realizada na capital paraense, em novembro de 2025. Ela também é uma das principais colaboradoras para a consolidação dos equipamentos que estão sendo construídos para a COP, entre eles o Parque da Cidade, o Porto Futuro, os prédios históricos em restauração e os museus que serão criados.

A edição do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira trouxe ainda a exoneração de Bruno Chagas da Silva Rodrigues Ferreira do cargo de secretário de Cultura e nomeação dele como secretário adjunto da pasta - mesma função que ocupava antes da saída de Ursula Vidal do órgão.