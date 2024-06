Úrsula Vidal deixa Secretaria de Cultura do Pará (Secult); entenda o motivo

A jornalista Úrsula Vidal não é mais titular da Secretaria Estadual de Cultura (Secult). Foi publicado, no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (04.06), o decreto assinado pelo governador do Pará Helder Barbalho com a exoneração de Úrsula. Na mesma edição, também foi publicado o decreto de nomeação dela para o cargo de assessora especial II. Procurada pelo Grupo Liberal, a jornalista explicou que continuará atuando no governo em projetos estratégicos que envolvem, principalmente, a 30ª edição da Conferência do Clima sobre Mudanças Climáticas, a COP 30, que será realizada em Belém em 2025

"Sigo colaborando com os projetos estratégicos do Governo, em áreas mais específicas afeitas aos equipamentos COP, até que a estratégia política para a eleição de Belém seja desenhada, sob a liderança de nosso Governador". disse Vidal. "Permaneço à disposição do governo e da sociedade paraense para contribuir com o que puder na construção sólida, justa, diversa e democrática da implementação das políticas públicas de cultura em nosso Pará", acrescentou.

Ela não confirmou se virá como candidata a algum cargo na capital paraense e informou que está "aguardando a estratégia eleitoral".

Desincompatibilização

Conforme informações divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os prazos para candidatos para se afastarem ou desincompatibilizarem do seu cargo variam conforme a função ocupada pela pessoa interessada em concorrer nas eleições e a vaga a qual ela pretende disputar. O cálculo considera a data do primeiro turno das eleições, que, neste ano, será no dia 6 de outubro. Os secretários municipais ou estaduais que pretendem concorrer a vaga de prefeito ou vice-prefeito devem se desligar do cargo quatro meses antes do pleito, ou seja, até o próximo dia 6 de junho.

Mudanças

Além da exoneração de Úrsula Vidal da Secult e nomeação dela em outro cargo, o Diário Oficial do Estado do Pará traz outras mudanças, feitas a partir da saída da jornalista da pasta. Bruno Chagas da Silva Rodrigues Ferreira, que era o secretário adjunto, passa a ser o titular da Secult, enquanto Luiz Maria de Jesus Soares Junior foi nomeado para o cargo de secretário adjunto.