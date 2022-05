Um dia após ter ação negada contra Moraes, Bolsonaro cumprimenta ministro, em Brasília; vídeo

Após ter uma ação contra o ministro Alexandre de Moraes negada, no Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente Jair Bolsonaro (PL) ficou frente a frente com Moraes e trocou aperto de mãos, durante uma cerimônia no Tribunal Superior do Trabalho (TST), em Brasília, nesta quinta-feira (19).

Moraes foi aplaudido pelo público e convidados. Já Bolsonaro não teve a mesma recepção calorosa dos presentes. Veja o vídeo:

Entenda o que motivou o clima de “tensão” entre Moraes e Jair:

Na última terça-feira (17), o presidente do país apresentou uma notícia-crime no STF contra o ministro por abuso de autoridade. Bolsonaro afirmou que Moraes teria realizado “sucessivos ataques à democracia, desrespeito à Constituição e desprezo aos direitos e garantias fundamentais”.

No entanto, a ação não durou nem um dia. Na quarta-feira (18), o ministro Dias Toffoli negou a notícia-crime com o argumento de que os fatos descritos por Bolsonaro na ação não trazem indícios de possíveis delitos. Não satisfeito, o presidente entrou com uma representação na Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Moraes.

(Estagiária Amanda Martins sob supervisão da editora web de O Liberal.com, Ana Carolina Matos)