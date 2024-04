UFPA inicia processo de escolha do futuro reitor nesta quarta-feira (17/04)

Mesmo com a greve dos servidores, a Universidade Federal do Pará (UFPA) fará nesta quarta-feira (17/04) a Consulta Prévia à comunidade para a escolha do próximo reitor (a) e vice-reitor (a) que estarão à frente da instituição no quadriênio 2024-2028. O processo, coordenado por uma comissão organizadora designada pelo Conselho Universitário, conta com a participação de docentes, técnico-administrativos e estudantes.

Quatro chapas foram homologadas para concorrer ao pleito, cada uma trazendo suas propostas, planos de trabalho e diretrizes para o futuro da instituição nos próximos quatro anos. Os currículos dos candidatos e os programas de trabalho estão disponíveis desde a semana passada no site oficial da Comissão Organizadora da Consulta (COC).

A votação promete ser acirrada, principalmente após o debate realizado no último dia 11, no Centro de Eventos Benedito Nunes, transmitido ao vivo pelo canal da UFPA no YouTube, que reuniu os candidatos para esclarecer dúvidas sobre as propostas das chapas. O debate foi acompanhado por boa parte da comunidade acadêmica.

Votação Online

A votação será conduzida de forma online, através do SIG-Eleição, mesma plataforma utilizada no processo eleitoral anterior. Segundo a UFPA, a segurança e transparência do processo são garantidas pela necessidade de acesso com senha e pela simulação da urna eletrônica padrão utilizada nos processos eleitorais brasileiros.

Quem pode votar

Estão elegíveis para votar docentes, técnico-administrativos e estudantes em efetivo exercício na instituição federal, como forma de garantir a representatividade da comunidade universitária no processo decisório.

Segundo a UFPA, a realização da consulta prévia é uma forma de manter a tradição, evidenciando o compromisso da instituição com a democracia e a participação dos diversos segmentos na escolha dos dirigentes da instituição.

Próximo Passo

Após a consulta, o Conselho Universitário se reunirá no dia 30 de abril para a composição da lista tríplice, seguindo as normativas estabelecidas.

Segundo a UFPA, todo o processo eleitoral e seus desdobramentos serão devidamente publicados e comunicados pela Comissão Organizadora da Consulta, assegurando a transparência e lisura do processo democrático na UFPA.

Chapas que participam do pleito:

Chapa 1: Democracia e Diálogos na UFPA, composta pelo professor Armando Lírio de Souza (candidato a reitor) e pela professora Eliana Maria de Souza Franco Teixeira (candidata à vice-reitora);

Chapa 2: + UFPA: Autonomia, Excelência e Inclusão, composta pelo professor Gilmar Pereira da Silva (candidato a reitor) e pela professora Loiane Prado Verbicaro (candidata à vice-reitora);

Chapa 3: Coletivo Denise Patrícia, composta pela professora Denise Machado Cardoso (candidata à reitora) e pela professora Patrícia Bittencourt Tavares das Neves (candidata à vice-reitora); e

Chapa 4: Humanizar, Empreender e Inovar, composta pelo professor Hito Braga de Moraes (candidato a reitor) e pela professora Marilena Loureiro da Silva (candidata à vice-reitora).