Trump vence primárias republicanas na Carolina do Sul

O ex-presidente Donald Trump venceu as primárias republicanas na Carolina do Sul, que aconteceram no sábado (24). A vitória foi em cima de Nikki Haley, sua adversária mais forte na disputa e ex-governadora do estado.

Apesar de esperada, a vitória de Trump ocorreu com folga, por uma diferença de 20 pontos percentuais, o que consolidou o nome do ex-presidente como candidato pelo Partido Republicano para concorrer nas eleições presidenciais, que acontecem em novembro, nos Estados Unidos.

Trump venceu as cinco primárias já realizadas pelos republicanos na corrida pela Casa Branca. Com o novo resultado, ele fica com todos os 29 delegados da Carolina do Sul dados ao vencedor e mais 9 dos 21 distribuídos de acordo com o ganhador em cada um dos sete colégios eleitorais do estado. Agora, o ex-presidente soma 107 delegados contra apenas 17 de Haley. Ao todo, são necessários 1.215 delegados para conquistar a nomeação do partido.

“Nunca vi o Partido Republicano tão unido como agora”, disse Trump, após a vitória. A Carolina do Sul era o local onde Haley tinha maiores chances, mas as pesquisas já apontavam que ela seria derrotada.

Ainda assim, pouco depois de o resultado ser divulgado, Nikki Haley afirmou que não deixará a disputa. “Sou uma mulher de palavra”, disse. “Não vou desistir desta luta, quando a maioria dos americanos desaprova Donald Trump e Joe Biden.”