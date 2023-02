TRT-8 funcionará sob regime de plantão a partir desta quinta-feira (16)

O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8) funcionará em regime de plantão judiciário a partir desta quinta-feira (16) até a próxima quarta-feira (22) devido ao período festivo de Carnaval.

A parada programada do Processo Judicial Eletrônico (PJe) deverá começar a partir das 15h desta quinta até às 12h da próxima quarta-feira por conta da migração para o ambiente da nuvem, realizada pela Secretaria de Tecnologia e Informação (Setin) da instituição.

O expediente nas áreas judiciais do TRT-8 está suspenso em razão da parada do PJe e deverá ser compensado de acordo com a escala criada pelos gestores. A área administrativa funcionará normalmente no dia 17.

Nos dias 20 e 21 de fevereiro, o expediente nas unidades do TRT-8 estará suspenso em função do feriado nacional de Carnaval. Já no dia 22 de fevereiro, Quarta-feira de Cinzas, o expediente estará suspenso até às 11h59, retornando no horário das 12h às 17h.

"Os prazos processuais ficarão suspensos no período de 16 a 22 de fevereiro de 2023, e os que se iniciarem ou se encerrarem nesse período ficam automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil subsequente”, explica a secretária-geral judiciária do TRT-8, Rosangela Fiel.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)