TRE do Pará realiza em Belém reunião sobre registro de candidaturas com partidos políticos

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE do Pará), por meio da Secretaria Judiciária (SJ), realizará na próxima terça-feira, 23 de junho, às 9h, uma reunião de alinhamento focada no processo de registro de candidaturas. O encontro acontecerá no plenário Antônio Koury, na sede do TRE, em Belém, com transmissão ao vivo pelo YouTube, e é direcionado a representantes de partidos políticos e pré-candidatos.

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O público-alvo inclui representantes de partidos políticos, federações e coligações, além de advogados, integrantes da Procuradoria Regional Eleitoral e demais interessados. As equipes da Coordenadoria de Dados Partidários, Autuação e Distribuição (CPADI) e da Seção de Gerenciamento de Dados Partidários e de Candidaturas (SEDAP) detalharão os aspectos materiais e processuais do registro.

Segundo o TRE, entre os principais temas a serem abordados, destacam-se as novidades normativas e procedimentais para as Eleições de 2026; a forma correta de apresentação e instrução dos pedidos de registro; e o funcionamento da integração entre o Sistema de Candidaturas (CAND) e o Processo Judicial Eletrônico (PJe). Durante o evento, os participantes também receberão orientações gerais sobre o uso do módulo externo do sistema (CANDex).

O Tribunal explica que a iniciativa integra o projeto Diálogos Partidários, que desde abril de 2025 promove ações de capacitação para representantes de partidos e a sociedade em geral. O objetivo central é aproximar a Justiça Eleitoral das agremiações políticas, difundindo informações para maior celeridade, eficiência e redução de erros no período formal de registro de candidaturas.

Oficinas práticas CANDex

A última fase da programação do projeto Diálogos Partidários para as Eleições Gerais de 2026 acontecerá nos dias 1º e 2 de julho. Nessas datas, serão realizadas oficinas práticas para demonstração e uso simulado do sistema CANDex.

Os processos para elaboração de atas, Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP), preenchimento de pedidos e submissão serão detalhados nas oficinas. A ideia é que os participantes tirem suas dúvidas e aprendam a usar corretamente a ferramenta, minimizando erros futuros e possíveis transtornos durante o processo eleitoral.

Diferente da reunião de alinhamento, as oficinas de julho terão vagas limitadas a três pessoas por partido. Será necessária inscrição prévia obrigatória via formulário eletrônico, cujo link será divulgado posteriormente.