Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Tornozeleira, visitas restritas e sem celular e redes; veja regras da domiciliar de Bolsonaro

A medida tem prazo inicial de 90 dias e foi autorizada após Bolsonaro ser diagnosticado com broncopneumonia

Estadão Conteúdo
fonte

Ex-presidente Jair Bolsonaro (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom | Agência Brasil)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu nesta terça-feira, 24, prisão domiciliar humanitária ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas impôs uma série de restrições que mantêm o ex-presidente sob controle rigoroso. A decisão prevê uso de tornozeleira eletrônica, proibição de celular e redes sociais, limitação de visitas e envio diário de relatórios de monitoramento à Corte.

A medida tem prazo inicial de 90 dias e foi autorizada após Bolsonaro ser diagnosticado com broncopneumonia. Moraes destacou que a concessão é excepcional e temporária, condicionada à recuperação do ex-presidente, com reavaliação ao fim do período.

Entre as principais regras, está a proibição de qualquer forma de comunicação externa, direta ou indireta. Bolsonaro não poderá utilizar telefone, celular ou outros meios eletrônicos, nem por intermédio de terceiros. Visitantes autorizados terão de deixar aparelhos, como celulares, com a polícia antes de entrar na residência.

O acesso ao ex-presidente também foi restringido. Os filhos poderão visitá-lo apenas em dias e horários pré-definidos, enquanto advogados terão acesso mediante agendamento e por tempo limitado. As demais visitas estão suspensas por 90 dias.

Moraes também proibiu o uso de redes sociais e a gravação de vídeos ou áudios, o que impede manifestações públicas do ex-presidente durante o período da domiciliar.

O esquema de fiscalização foi reforçado. A Polícia Militar do Distrito Federal ficará responsável pelo monitoramento da residência, com vistoria de visitantes e inspeção de veículos. O ministro ainda determinou a proibição de manifestações ou aglomerações em um raio de até um quilômetro do local.

Principais regras da prisão domiciliar de Bolsonaro:

  1. Tornozeleira eletrônica obrigatória e envio diário de relatórios ao STF;
  2. Proibição de comunicação externa, direta ou indireta, incluindo uso de celular, telefone e qualquer outro meio eletrônico;
  3. Proibição de uso de redes sociais e de gravação de vídeos ou áudios;
  4. Restrição de visitas: filhos podem visitar apenas em dias e horários determinados; demais visitas estão suspensas por 90 dias;
  5. Acesso de advogados limitado, com necessidade de agendamento e tempo de visita controlado;
  6. Visitas médicas liberadas, sem necessidade de autorização prévia;
  7. Fiscalização pela Polícia Militar do DF, com controle de entrada e saída de pessoas e vistoria de veículos;
  8. Proibição de manifestações ou aglomerações em um raio de até 1 km da residência;
  9. Prazo inicial de 90 dias, com reavaliação ao fim do período;
  10. Risco de retorno ao regime fechado em caso de descumprimento de qualquer uma das medidas.

Apesar da flexibilização do regime, Moraes manteve os fundamentos anteriores que apontavam risco de fuga e descumprimento de medidas cautelares, incluindo a violação de tornozeleira eletrônica no ano passado. Segundo o ministro, a domiciliar foi autorizada exclusivamente em razão do quadro clínico, sem alteração na avaliação sobre a necessidade de cumprimento da pena.

A decisão prevê que o descumprimento de qualquer regra levará à revogação imediata da domiciliar e ao retorno ao regime fechado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Bolsonaro

prisão

domiciliar

Moraes

concessão

regras
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

POLÍTICA

'Onde te entrego meu c*?', diz prefeito interino de Macapá em conversa com Alcolumbre

Gravação mostra prefeito interino de Macapá pedindo ajuda ao senador e sugerindo ações contra adversário Antonio Furlan

24.03.26 20h59

política

Lula: Muita gente não gosta de mim porque são R$ 400 bi para o social; preferiam na especulação

No mesmo tom, Lula declarou que tem a consciência de quem são os aliados ou adversários dele

24.03.26 20h32

Nunes Marques vota para absolver Cláudio Castro; placar está em 2x1

24.03.26 20h28

eleições 2026

Haddad: Partindo de 40% dos votos válidos nas pesquisas, temos condição de vencer em SP

Haddad afirmou que não antecipará a estratégia de sua campanha

24.03.26 19h58

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

INVESTIGAÇÃO

Celular de Vorcaro possuía vídeos íntimos com garotas de programa; senador estava presente

O banqueiro namora com a influenciadora Martha Graeff, que possui cerca de 700 mil seguidores no Instagram

17.03.26 15h07

Corrida Eleitoral

Helder Barbalho abre larga vantagem e lidera corrida ao Senado no Pará

Pesquisa aponta disputa acirrada entre Zequinha Marinho e Celso Sabino pela segunda colocação

23.03.26 7h50

BRASIL

Carlos Bolsonaro publica foto do pai em hospital e diz que situação 'é muito delicada'

Segundo Carlos, Bolsonaro foi transferido para uma unidade semi-intensiva devido à persistência de uma pneumonia bacteriana

17.03.26 11h07

LEGISLATIVO

Alepa aprova reajuste de 6% para servidores estaduais no Pará

Encaminhada pelo governador Helder Barbalho, a proposta tem como objetivo atualizar salários, proventos e pensões do funcionalismo

17.03.26 16h59

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda