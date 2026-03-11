Capa Jornal Amazônia
Toffoli se declara suspeito e deixa relatoria de ação sobre CPI do Banco Master no STF

Ministro do Supremo Tribunal Federal afirmou ter motivos de “foro íntimo” para não julgar pedido que busca obrigar a Câmara dos Deputados a instalar comissão de investigação sobre o Banco Master

Jéssica Nascimento
Ministro Dias Toffoli. (Foto: STF)

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), declarou-se suspeito nesta quarta-feira (11) para julgar uma ação que solicita à Corte que obrigue a Câmara dos Deputados a instalar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) destinada a investigar o Banco Master.

Toffoli havia sido escolhido por sorteio para relatar o caso, mas decidiu se afastar do processo. Na decisão, o ministro afirmou que sua posição se baseia em “foro íntimo” e não apresentou detalhes adicionais. Ele citou apenas um dispositivo do Código de Processo Civil que permite ao juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem a obrigação de explicar as razões.

A instituição financeira mantinha com o INSS um acordo de cooperação técnica para a aplicação de descontos na folha de pagamento de aposentados e pensionistas pelo serviço.

Apesar disso, Toffoli destacou que não foi considerado suspeito nem impedido de atuar na relatoria da operação que apura fraudes no banco, conhecida como Operação Compliance Zero.

No mês passado, o ministro já havia optado por deixar voluntariamente a relatoria desse caso após desgaste provocado por investigação da Polícia Federal, que apontou relações dele com Daniel Vorcaro, proprietário do banco.

 

