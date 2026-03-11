Capa Jornal Amazônia
Política

Citado em conversas com Daniel Vorcaro, Ciro Nogueira diz que 'quem cometeu ilícito, que pague'

Estadão Conteúdo

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) afirmou nesta quarta-feira, 11, que "quem cometeu ilícito deve pagar de maneira exemplar". A declaração foi feita a jornalistas após evento da Apex Partners, em Brasília, quando o parlamentar foi questionado sobre sua relação com o banqueiro Daniel Vorcaro, preso na Penitenciária Federal de Brasília.

"Temos que fortalecer todas as instituições. E quem cometeu ilícitos deve pagar de forma exemplar no nosso País", disse Nogueira.

A declaração ocorre após a Polícia Federal encontrar, no celular de Vorcaro, diálogos com o senador e registros de ordens de pagamento a uma pessoa identificada apenas como "Ciro".

Os investigadores apuram se há indícios de crime envolvendo o banqueiro e o parlamentar. Nogueira nega proximidade com Vorcaro e afirma não ter recebido pagamentos.

Conforme revelou o Estadão, a referência a pagamentos aparece em conversa de Vorcaro com o cunhado Fabiano Zettel, apontado como seu operador financeiro. Em maio de 2024, Zettel enviou ao banqueiro uma lista de repasses pendentes, com a anotação "Pagamento pra Ciro", e Vorcaro autorizou os valores. A investigação ainda não obteve os dados bancários para identificar o destinatário.

O Estadão também apurou que o celular de Vorcaro continha mensagens em que ele descrevia Nogueira como um "grande amigo de vida" e comemorava uma iniciativa legislativa do senador favorável ao Master.

A data da mensagem, 13 de agosto de 2024, coincide com a apresentação de uma emenda à PEC de autonomia financeira do Banco Central por Ciro Nogueira para elevar o limite do Fundo Garantidor de Crédito de R$ 250 mil para R$ 1 milhão por CPF, medida identificada por políticos e agentes do mercado como uma das primeiras intervenções legislativas em favor do banco.

As informações coletadas no celular de Vorcaro foram encaminhadas ao ministro do STF André Mendonça, que decretou a prisão preventiva do banqueiro. Não há investigação formal instaurada contra Nogueira.

Em nota, o senador argumentou que o nome "Ciro" aparece sem sobrenome ou cargo nos diálogos e que o IBGE registra mais de 11 mil pessoas com esse nome no Brasil, entre elas um advogado da própria defesa de Vorcaro.

Palavras-chave

OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO/PF/BANCO MASTER/VORCARO/MENSAGENS/CIRO NOGUEIRA/REBATE/CRÍTICAS
Política
